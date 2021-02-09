536 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 476125 حالة.وذكر بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء: أنه تم تسجيل 16 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8424، كما تم تسجيل 1035 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 456032.