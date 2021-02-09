وزيرة التضامن: استهدفنا 143 قرية فى المرحلة الأولى بـ«حياة كريمة»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها جزء خاص بتدخلات «حياة كريمة»، حيث استهدفت خلال المرحلة الأولى منها 143 قرية، موضحة أن هناك 11 وزارة متعاونة داخل المبادرة.وأشارت خلال عرض خطة الوزارة بلجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن الوزارة مستمرة أيضًا في برنامج «سكن كريم»، ويهدف لتحسين المرافق والخدمات وتركيب الأسقف في القرى المستهدفة في المبادرة.وأشارت إلى أن تدخلاتها في القرى تستهدف أيضًا الحضانات ومراكز تأهيل ذوي الإعاقة ونقاط للاكتشاف المبكر للإعاقة في القرى ومراكز للعلاج الطبيعي، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع في عيادات الصحة الإنجابية "2 كفاية" والمدارس المجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم.وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من المنظومة الموحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، والذي يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر.وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت أيضا برنامج "الألف يوم الأولى" في حياة الطفل والتي تم من خلاله استهداف 41 ألف سيدة، مشيرة إلى أن الوزارة تطمح للوصول إلى 80 ألف سيدة بنهاية العام.وأضافت أن البرنامج يستهدف زيادة المعرفة التغذوية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتي لديهن أطفال دون سن الثانية، وأن الوزارة تستهدف تحويل مراكز خدمات المرأة العاملة لتصبح مراكز خدمات الأسرة لتوفير فرص أكبر للمرأة العاملة، كما تمت ميكنة وتطوير كل مؤسسات التأهيل وتم التوسع في برنامج "مواطنة"، مشيرة إلى أنه يستهدف في الوقت الحالي محافظة المنيا لغرس قيم المواطنة ومكافحة التطرف الفكرى والديني.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة ستطلق قريبًا مركز استقبال الشكاوى والتظلمات بعد تحديثه بـ٣٠ خط تليفون.وأضافت أن وحدة دعم الجمعيات الأهلية ستكون وحدة مستقلة تحت إشراف الوزير، وستشهد تطورًا كبيرًا وطفرة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور لائحة قانون ممارسة العمل الأهلى، مضيفة: أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي لتوضيح تفاصيل اللائحة كما سيتم عقد لقاءات متعددة مع مختلف المنظمات الأجنبية العاملة في المجال الأهلى للتعريف بمزايا اللائحة الجديدة للقانون، كما سيتم ميكنة بيانات الجمعيات الأهلية كافة، ولن يتم قبول أي جمعية لا تتم ميكنة بياناتها.وأوضحت أن برامج الوزارة تهدف للحماية الاجتماعية المتكاملة والاستثمار في البشر بالتكامل مع أجهزة الدولة كافة، كما أن برامج الدعم النقدي تغطي 3.8 مليون أسرة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول لـ ٤ ملايين أسرة، كما يتم تأسيس قاعدة بيانات موحدة مع الجمعيات الأهلية حتى يتم تفادي ازدواجية الصرف وترشيد استخدام موارد الدولة، مشددة علي أن 44% من أسر تكافل وكرامة من الشباب، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لاستيعابهم في سوق العمل، كما سيتم التوسع في برامج الأيتام، حيث تضم الوزارة جميع الأيتام تحت برنامج كرامة.