رامي صبري يحتفل بعيد الحب بأغنية «عيونه لما قابلونى»

يستعد المطرب رامي صبري، لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة بعنوان "لما عيونه شافتني" وذلك بمناسبة عيد الحب.ويتعاون رامي صبري في أغنية "لما عيونه شافتني" مع كل من الشاعر الغنائي محمد عاطف، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، والأغنية من ألحان رامي صبري.وفي سياق مختلف، اعتذر المطرب رامي صبري، للشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، بعد الأزمة التي أثيرت بينهم مؤخرا بسبب أغنية قدمها عمرو دياب، وادّعى أنها كانت له في البداية.وكتب "صبري" عبر خاصية ستوري على إنستجرام: "إحقاقا للحق وكل واحد ياخد حقه، أغنية شكرًا للفنان الكبير عمرو دياب؛ أنا فعلا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكي قانوني.. عني مثلا محدش خد مني حقوق أو مقابل مالي أو أخدت تنازل رسمي، علشان بس أبرأ تامر حسين وعزيز الشافعي من الحتة دي".وأضاف موجهًا كلامه لعزيز الشافعي: "عزيز الشافعي، أنت ملحن كبير ونجحنا سوا، ماتزعلش من كلمة اتقالت في زعل، وإحنا داخلين على أيام مفترجة وشكلنا خدنا عين.. من ساعة ما لحنت وكتبت حياتي مش تمام، وإحنا مش تمام، حبيبي يا عزوز وحبيبي يا تامر يا مدعي، يلا حصل خير".ورد عليه عزيز عبر الخاصية نفسها وكتب: "حصل خير والحق أحق أن يتبع، بشكر الفنان والزميل رامي صبري على مبادرته الجميلة وتوضيح الحقيقة للجمهور الكريم وبفخر بنجاحاتنا سوا".