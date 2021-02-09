رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رامي صبري يحتفل بعيد الحب بأغنية «عيونه لما قابلونى»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:47 م
رامي صبري
رامي صبري
حسن أمين
طباعة
يستعد المطرب رامي صبري، لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة بعنوان "لما عيونه شافتني" وذلك بمناسبة عيد الحب.

ويتعاون رامي صبري في أغنية "لما عيونه شافتني" مع كل من الشاعر الغنائي محمد عاطف، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، والأغنية من ألحان رامي صبري.

وفي سياق مختلف، اعتذر المطرب رامي صبري، للشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، بعد الأزمة التي أثيرت بينهم مؤخرا بسبب أغنية قدمها عمرو دياب، وادّعى أنها كانت له في البداية.

وكتب "صبري" عبر خاصية ستوري على إنستجرام: "إحقاقا للحق وكل واحد ياخد حقه، أغنية شكرًا للفنان الكبير عمرو دياب؛ أنا فعلا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكي قانوني.. عني مثلا محدش خد مني حقوق أو مقابل مالي أو أخدت تنازل رسمي، علشان بس أبرأ تامر حسين وعزيز الشافعي من الحتة دي".

وأضاف موجهًا كلامه لعزيز الشافعي: "عزيز الشافعي، أنت ملحن كبير ونجحنا سوا، ماتزعلش من كلمة اتقالت في زعل، وإحنا داخلين على أيام مفترجة وشكلنا خدنا عين.. من ساعة ما لحنت وكتبت حياتي مش تمام، وإحنا مش تمام، حبيبي يا عزوز وحبيبي يا تامر يا مدعي، يلا حصل خير".

ورد عليه عزيز عبر الخاصية نفسها وكتب: "حصل خير والحق أحق أن يتبع، بشكر الفنان والزميل رامي صبري على مبادرته الجميلة وتوضيح الحقيقة للجمهور الكريم وبفخر بنجاحاتنا سوا".

موضوعات متعلقة

بعد موافقة البرلمان.. ننشر الرسوم الجديدة على السيارات وحالات سحب الرخصة

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

الصور

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من خلال موقع شركة بتروتريد

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الإفريقية

موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

أيام زمان

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

لأنهن راقصات.. دور رعاية ترفض تبني كاريوكا ولوسي للأطفال

«كنت ناويالك على نية مش كويسة».. لماذا هددت أم كلثوم سهير زكي؟

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

عاطف عبدالرحمن: أحاول تجريب أدوات جديدة في رواية «وقائع سنوات الجمر»

صاحب أول مكتبة باسم أحمد خالد توفيق: «هو مثلى الأعلى»

«الجنرال الإسلامى» كتاب جديد للسيد الحرانى يكشف أكاذيب الإخوان

أحمد هشام: نبيل فاروق كان يرفض تمصير الفانتازيا الغربية