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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الانتهاء من تركيب بلاط «الإنترلوك» لحارات حي غرب المنيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:55 م
تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك
المنيا ـ على حسين
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أعلن العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك في 18 حارة بشوارع حي غرب المنيا بمناطق كفر المنصورة بشارع عاشور وشارع ربيع شلقامي وحارة سلامة وحارة عبد المحسن وبمنطقة شاهين، إضافة إلى عدد من حارات عزبة طه السبع وعدد من الشوارع المتفرعة من شارع ابن الفارض بأطوال إجمالية بلغت 24620،9.

أضاف رئيس المدينة أنه جاري العمل بـ 16 حارة بمرحلة رفع الميزانية الشبكية (أي تقدير منسوب الحارات) وأعمال القطع ووضع التربة ودمكها تمهيدًا لتبليطها وسرعة البدء في تبليط 5 حارات من مستهدفات الخطة بحي غرب، نظرًا لوجود أعمال صيانة في شبكات المياه والصرف الموجودة بها أو لأسباب فنية أخرى، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة التنفيذ وإنهاء الأعمال بها لما تمثله هذه الحارات من أهمية في تسهيل حركة المواطنين والمركبات، ليصبح بذلك إجمالي الحارات المستهدفة بحي غرب المنيا 38 حارة.

أوضح رئيس المدينة أنه من المقرر خلال الخطة الاستثمارية الحالية تنفيذ أعمال بلاط الحارات بالإنترلوك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ورفع كفاءة الشوارع بها فضلا عن التغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إلى بعض الحواري والشوارع الضيقة لتطويرها وإصلاح الطرق بها، وذلك يتم من خلال جدول زمني محدد يتم الالتزام به لتركيب بلاط الانترلوك بكافة الشوارع الضيقة بالمدينة، والقضاء على الشوارع الترابية وما ينتج عنها من تلوث بيئي، وتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع.

أكد رئيس المدينة استمرار العمل وفق الخطة الموضوعة لأعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية والتفرعات والحارات الضيقة بمدينة المنيا علما بانة ستم البدء في اعمال البلاط بأحياء مدينة شمال وجنوب ووسط المدينة بواقع مستهدفات 8 حارات بحي وسط، و25 حارة بحي جنوب، و30 حارة بحي شمال)، وذلك بعد الانتهاء من اعمال بلاط حي غرب المدينة.

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