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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل مساعدات غذائية للأشقاء فى السودان

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:58 م
مصر ترسل مساعدات
مصر ترسل مساعدات غذائية للأشقاء فى السودان
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أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن.

من جانبهم، أشاد مسئولو الجانب السودانى بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، لتقديم الدعم لأبناء القارة، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كل الشدائد التى يجابهها الشعب السودانى الشقيق.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والسودان الشقيق، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة السمراء فى أوقات المحن والأزمات.
بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل مساعدات غذائية للأشقاء فى السودان
بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل مساعدات غذائية للأشقاء فى السودان
بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل مساعدات غذائية للأشقاء فى السودان
بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل مساعدات غذائية للأشقاء فى السودان
بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل مساعدات غذائية للأشقاء فى السودان
بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل مساعدات غذائية للأشقاء فى السودان

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