بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل مساعدات غذائية للأشقاء فى السودان

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن.من جانبهم، أشاد مسئولو الجانب السودانى بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، لتقديم الدعم لأبناء القارة، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كل الشدائد التى يجابهها الشعب السودانى الشقيق.تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والسودان الشقيق، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة السمراء فى أوقات المحن والأزمات.