ماذا يحدث لجسمك عند النوم في مكان جديد؟

ـ ماذا يحدث في المكان الجديد؟

إذا كنت قد قضيت ليلة واحدة على الأقل في غرفة فندق، أو في غرفة صديق لك، أو في أي مكان آخر بعيدًا عن المنزل، فربما تعرف مدى صعوبة الحصول على نوم جيد ليلًا وأنت لست في غرفة نومك، أجرى العلماء تجربة واتضح أن هذه الظاهرة الغريبة لها تفسير علمي.ووفقًا لموقع bright side؛ أنه من المثير للدهشة أن العلماء لا يعرفون حقًا سبب حاجة الحيوانات والبشر للنوم، توصلت معظم النظريات إلى أنه من بين العديد من الأسباب المحتملة الأخرى، فإن النوم أمر بالغ الأهمية لخلايا الدماغ واستعادة العضلات.ومع ذلك، بغض النظرعن أسباب وتأثيرات النوم، فإن النوم عملية غير مريحة للغاية من الناحية التطورية، يتوقف الدماغ عن العمل لعدة ساعات ويترك الحيوان دون القدرة على التعرف على الخطر وحماية نفسه، وهكذا، طورت حيوانات مثل الحيتان والدلافين نظام نوم شديد اليقظة، وهو ما يسمى بنوم الموجة البطيئة أحادي الكرة الأرضية - وهي عملية نوم حيث يستقر جزء واحد فقط من الدماغ في كل مرة. وقد طور البشر أيضًا قدرة مماثلة.تُسمى ظاهرة الكفاح من أجل النوم أو النوم بشكل جيد عندما تكون في مكان جديد بتأثير الليلة الأولى. FNE هي قضية شائعة ومجال للدراسة بين الباحثين في مجال النوم، ومع ذلك لم يكن هناك فهم مشترك لسبب حدوث FNE حتى وجدت الدراسات التي أجراها العلماء في جامعة براون الأسباب المفسرة علميًا لـ FNE.تبين أنه عندما تنام في مكان جديد غير معروف، فإن عقلك يتعرف عليه كبيئة يحتمل أن تكون خطرة ولا يسمح لك بالنوم تمامًا، بعبارة أخرى، نواجه صعوبات في النوم لأننا تمامًا مثل الدلافين، يستريح نصف كرة دماغنا عندما ننام في مكان جديد، يقول يوكا ساساكي، أحد علماء جامعة براون، إن "أدمغتنا قد تحتوي على نظام مصغر لما تمتلكه الحيتان والدلافين."قام فريق من العلماء من جامعة براون بتجنيد 35 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة، ودعوتهم لقضاء ليلتين في مختبر مجهز مع وجود فجوة أسبوعية بين الليالي، وبحثوا عن نشاط الدماغ.وجدوا عدم تناسق في عمق النوم بين الجزئين الأيمن والأيسر من الدماغ، لم يكن النصف المخي الأيسر في حالة نوم عميقة مثل النصف الأيمن، كان أكثر عرضة وحساسية للأصوات الغريبة (وبالتالي يحتمل أن تكون خطرة)، بعد أسبوع، خلال الليلة الثانية في المختبر، كان عمق النوم بين نصفي الكرة أكثر تناسقًا.على الرغم من أن FNE، كظاهرة مثيرة للاهتمام للغاية، إلا أنها قد تسبب الكثير من المتاعب لأولئك الذين يعانون منها باستمرار، قلة النوم قد تسبب مشاكل مثل السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري - ومع ذلك، فهي ليست يائسة. يقول العلماء أنه يمكن تدريب دماغنا على مقاومة FNE عندما نختبره كثيرًا.توصل الباحثون في مجال النوم إلى العديد من الحيل العملية التي ستساعدك على التغلب على FNE والنوم جيدًا بغض النظر عن المكان الذي تقضي فيه ليلتك، نظرًا لأن FNE مرتبط بالنوم في مكان غير معروف، فإن هدفك هو جعل المكان يشبه غرفة نومك.- أحضر شيئًا مألوفًا: وسادتك، بيجامتك المفضلة، أو مشروبًا ساخنًا تصنعه عادة قبل النوم.- حافظ على روتين نومك المعتاد: حاول الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت الذي تفعله عادةً واتبع الطقوس الروتينية العادية التي تتبعها في المنزل.- اجعل محيطك مألوفًا قدر الإمكان: على سبيل المثال، حاول حجز غرفة في فندق بنفس حجم السرير الموجود في المنزل - إذا كان لديك أسرّة مزدوجة في المنزل، فقد يكون من الغريب أن تنام في سرير واحد.