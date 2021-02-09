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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الرياضة يشهد ختام المعسكر التدريبي لأعضاء «شباب يدير شباب» بالإسكندرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:01 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام المعسكر التدريبى لفريق مبادرة "شباب يدير شباب"،  الذي أقيم بالمدينة الشبابية بأبوقير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير الجاري.

وبدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية باسم فريق متطوعى وزارة الشباب والرياضة "شباب يدير شباب" YLY، وعرض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.
وتضمن المعسكر إقامة العديد من ورش العمل التدريبية لكل لجان المبادرة التي تننوع ما بين "لجنة العلاقات العامة، لجنة الموارد البشرية، لجنة التنظيم، لجنة السوشيال ميديا"، تحت إشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.
وعقد وزير الشباب والرياضة لقاءً حوارياً مع الشباب المشاركين بالمعسكر من مختلف المحافظات استعرض خلاله رؤية واستراتيجية عمل الوزارة التي ترتكز على خدمة النشء والشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في شتى المجالات.
وأكد الدكتور أشرف صبحى، أهمية مبادرة شباب يدير شباب والدور الملموس، الذي يقوم به أعضاء المبادرة من شباب مصر الواعد في كل أنحاء الجمهورية في سبيل الخدمة المجتمعية والتنظيمية لمختلف برامج ومشروعات الوزارة.
ورحب الوزير بتبني المبادرات الشبابية البناءة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، والتطلع للتعرف على رؤى ومتطلبات الشباب لتتم مراعاتها في المشروعات المختلفة التي تنفذها الوزارة على مدار العام.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن مشروع متطوعى وزارة الشباب والرياضةYLY يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وتوعية وتثقيف الشباب، وتأهيلهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم، والعمل على إعداد معسكرات وورش عمل تدريبية للمشاركين بالمبادرة من أجل تحقيق تلك الأهداف.
وفى ختام اللقاء، قام وزير الشباب والرياضة بتكريم عدد من أعضاء مبادرة شباب يدير شباب من مختلف المحافظات لدورهم الملموس خلال الفترة الماضية.
حضر اللقاء الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وأحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية بالوزارة، وسوينا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

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