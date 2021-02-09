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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة مصوغات من داخل فيلا بالتجمع للمحاكمة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:25 م
المتهمين
المتهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة المتهمين بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل فيلا بالتجمع الأول للمحاكمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول مفاده تلقيه بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه واقعة سرقة كمية من المصوغات، هاتفى محمول، خزينة بداخلها مبالغ مالية، من داخل فيلته بدائرة القسم.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى الهاتف المستولى عليه بحيازة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم "له معلومات جنائية"، وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، واعترف بتحصله على الهاتف من (عامل، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") وأنه على علم بأنه من متحصلات واقعة سرقة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأن المسروقات لدى عميلته (ربة منزل، مقيمة بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبطها وأقرت بقيامهما بالتصرف بالبيع في المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائها، وتبين أن المشغولات الذهبية تم صهرها وتحويلها إلى ذهب خام واستخدامها في تصنيع مشغولات ذهبية أخرى، وقدما مصوغات ذهبية بما يعادل قيمة المشغولات الذهبية المستولى عليها، كما تم ضبط الخزينة الحديدية المستولى عليها.

بتطوير مناقشتهما أقر المتهم الثانى بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، واعترف بارتكاب حادثي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهماهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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