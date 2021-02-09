رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«للخاضعين لقانون 81 الخدمة المدنية»..شروط منح العلاوة التشجيعية للعاملين بالتعليم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:41 م
منح العلاوة التشجيعية
منح العلاوة التشجيعية للعاملين بالتعليم
نورهان عبدالرحمن
طباعة
عقد محمد الحسيني مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومنى طاهر مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، اجتماعا بمديرى الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالمديرية ومسئولى التسويات بالإدارات التعليمية، بحسب بيان اليوم.

وناقش الاجتماع تحديث برامج وآليات العمل ومواكبة المتغيرات والرد على الشكاوى، وتم شرح شروط وكيفية منح العلاوة التشجيعية للعاملين الخاضعين لقانون 81 الخدمة المدنية شرحا تفصيلي، ومنها:

1- ألا يمنح الموظف العلاوة التشجيعية أكثر من مرة خلال ثلاثة أعوام.

2- منح عدد (10)٪ من العاملين من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة والاختيار بشروط التقرير السنوي والكفاءة والأقدمية
والمؤهل وتقدير المؤهل.

وأكد محمد الحسيني مدير عام الشئون المالية والإدارية علي أنه لقاء مثمر بين مديرى الشئون المالية والإدارية ومدير الموارد البشرية ومسئولى التسويات بالادارات التعليمية، لمناقشة بيان العلاوة التشجيعية ومستحقيها من العاملين الخاضعين لقانون 81.

ونبّه في تجديد الندب بعد أربع سنوات وسرعة إرسال البيان الخاص بالعلاوة التشجيعية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

الصور

image description

محافظ دمياط توقع تجديد عقد المزرعة السمكية بالرطمة (صور)

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

الأكثر قراءة

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

«الخارجية الأمريكية»: نجدد المساعى الدبلوماسية لحلحلة أزمة سد النهضة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من خلال موقع شركة بتروتريد

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الإفريقية

موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

أيام زمان

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

كواليس الحكم على الفنانة وردة ووالدها بالإعدام

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

عاطف عبدالرحمن: أحاول تجريب أدوات جديدة في رواية «وقائع سنوات الجمر»

صاحب أول مكتبة باسم أحمد خالد توفيق: «هو مثلى الأعلى»

«الجنرال الإسلامى» كتاب جديد للسيد الحرانى يكشف أكاذيب الإخوان

أحمد هشام: نبيل فاروق كان يرفض تمصير الفانتازيا الغربية