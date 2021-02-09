«للخاضعين لقانون 81 الخدمة المدنية»..شروط منح العلاوة التشجيعية للعاملين بالتعليم

عقد محمد الحسيني مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومنى طاهر مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، اجتماعا بمديرى الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالمديرية ومسئولى التسويات بالإدارات التعليمية، بحسب بيان اليوم.وناقش الاجتماع تحديث برامج وآليات العمل ومواكبة المتغيرات والرد على الشكاوى، وتم شرح شروط وكيفية منح العلاوة التشجيعية للعاملين الخاضعين لقانون 81 الخدمة المدنية شرحا تفصيلي، ومنها:1- ألا يمنح الموظف العلاوة التشجيعية أكثر من مرة خلال ثلاثة أعوام.2- منح عدد (10)٪ من العاملين من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة والاختيار بشروط التقرير السنوي والكفاءة والأقدميةوالمؤهل وتقدير المؤهل.وأكد محمد الحسيني مدير عام الشئون المالية والإدارية علي أنه لقاء مثمر بين مديرى الشئون المالية والإدارية ومدير الموارد البشرية ومسئولى التسويات بالادارات التعليمية، لمناقشة بيان العلاوة التشجيعية ومستحقيها من العاملين الخاضعين لقانون 81.ونبّه في تجديد الندب بعد أربع سنوات وسرعة إرسال البيان الخاص بالعلاوة التشجيعية.