استمرار معرض «مجانين كتب».. والجمهور: «تعويض عن تأجيل معرض الكتاب»

انطلق الخميس الماضي، فعاليات معرض "مجانين كتب"، والتي تنظمه مكتبة ميكرفون، وهو حدث ثقافي خاص بتبادل الكتب وبيعها بخصومات تصل لـ 70%، وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم 13 فبراير بفيلا إبداع بالدقي والدخول مجانا بشرط ارتداء الكمامات الطبية.ويضم المعرض 7 أقسام: تبادل الكتب، كتب مجانية، تبرعات القراء، إصدارات دور النشر المصرية، كتب مستعملة، ركن الأطفال، ركن الفن والمشغولات اليدوية، وركن الخط العربي، وجاء هذا المعرض نظرا لتأجيل معرض كتاب القاهرة الدولي.وأشاد العديد من المواطنين المترددين على معرض "مجانين كتب" بفعالياته، والتي تضم مجموعة هائلة من الكتب في مختلف المجالات، وقالت هبة محمد إحدى زائرات المعرض إنه يضم مجموعات هائلة من الكتب بأسعار تنافسية عن الخارج."تعويض عن تأجيل معرض الكتاب" بهذه الكلمات عبر أحد الزوار عن رأيه في المعرض، وأكد أن الجمهور في حالة تعطش للكتب والقراء وتأجيل معرض القاهرة للكتاب تسبب في تضرر كبير للمواطنين وتلك الفعاليات الجانبية جاءت تعويض للجمهور لحين انطلاق المعرض الدولي للكتاب.ومن جانبها، أكدت منار عبدالسلام أن المعرض يضم أقسام عديدة لمختلف الأعمار والفئات التي تناسب الأسرة خاصة الأطفال والمخصص لهم ركن يحتوي على كافة احتياجاتهم، علاوة على الكتب المجانية والمنخفضة التي تجذب الزوار من مختلف الفئات.