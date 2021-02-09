المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة تاجر هواتف في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات في سرقة تاجر هواتف محمول بدائرة قسم شرطة السلام.وأسندت النيابة لكل من أسعد.م.غ عاطل، وحسين.ق.ا عاطل، وشهاب.س.م سائق، تهمة سرقة المجني عليه مجدي.م.ك تاجر هواتف محمولة، حيث سرقوا مبلغ 60 ألف جنيه والمتعلقات الخاصة بالمجني عليه، وذلك أن استوقفوه بالطريق العام حال استقلاله سيارته الخاصة، وأشهروا في وجهه سلاحا ناريا، وسلاحا أبيض مطواة، وبندقية نارية مما بث الرعب في نفسه، وشل مقاومته، وتمكنوا من تلك الوسيلة القهرية الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مشخننا بغير الأحوال المصرح بها، وسلاح أبيض مطواة بغير تراخيص أو مسوغ قانوني.كان قسم شرطة السلام، قد تلقى بلاغا من تاجر هواتف لسرقته علة الطريق الدائري أثناء عودته استوقفه المتهمون مستقلين توك توك وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء ونارية وأطلقوا عدة أعيرة نارية لإرهابه فبثوا الرعب فى نفسه وتمكنوا بذلك من سرقة المبلغ المالي بحوزته وما معه من متعلقات شخصية.وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا ارتكاب الواقعة وسرقة المجني عليه وتحرر المحضر اللازم.