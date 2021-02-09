المرصد السوري: صواريخ مجهولة تستهدف حراقات تكرير النفط في حلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن استهداف صواريخ مجهولة حراقات تكرير النفط في منطقة ترحين بريف حلب الشمالي، مشيرا إلى تسببها في سقوط جرحى، إضافة إلى اندلاع حرائق في المنطقة.ونقل المرصد عن مصادره أن الأكاديمية العسكرية في حلب استهدفت منطقة الحراقات بعدة صواريخ، فيما أشار إلى أن مصادر أخرى تؤكد أن القوات الروسية أطلقت تلك الصواريخ من قاعدة حميميم العسكرية.وكانت حرائق كبيرة اندلعت، في 9 يناير الماضي، في حراقات بدائية لتكرير النفط، قرب قرية ترحين ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي، يرجح بأنها ضربة من طائرة مسيّرة كانت تحلق في سماء المنطقة.بينما في 2 يناير، استهدفت طائرة مسّيرة مجهولة بالقنابل محيط معبر أم جلود، الذي يفصل بين مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري، بالقرب من مدينة منبج شرق مدينة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.