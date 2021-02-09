الأردن وألمانيا يبحثان التعاون المشترك

بحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.وتم التأكيد خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا لبلاده وللمنطقة، ولدورها في دعم الأمن الغذائي، لافتا إلى أهمية توحيد الجهود بهذا الخصوص.وتطرق الاتصال إلى الجهود التي يبذلها الأردن في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وخطته لتوزيع اللقاح خاصة شمول اللاجئين فيها، حيث تلقى أول لاجئ في العالم اللقاح ضد الفيروس في المملكة.كما تم استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.