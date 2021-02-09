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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

شعراوي يعرض على النواب جهود الوزارة لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:02 م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة بشأن تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة علي لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وقال "شعراوي" إن تكلفة المنظومة الجديدة على مدار٤ سنوات حوالي ١٢ مليار جنيه، موزعة على كافة البرامج الخاصة بالمنظومة من غلق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير وإنشاء مدافن صحية آمنة، لافتا إلي أن البرنامج الثاني للمنظومة تتضمن عقود التشغيل والجمع والنقل والنظافة العامة والمعالجة والتدوير، بالإضافة إلي برنامج الدعم المؤسسي للدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ البينة التحتية للمنظومة، مضيفًا أنه تم تخصيص مبلغ ١.٧ مليار جنيه كاعتمادات مالية مطلوبة لتنفيذ أعمال البنية التحتية للعام المالي 2019- 2020 طبقًا للعقود الموقعة مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء البنية التحتية وغلق المقالب العشوائية وتوفير المحطات وإنشاء المدافن، مضيفًا أنه يجري بالتنسيق بين المحافظات والهيئة العربية للتصنيع لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من 38 موقعا فى 4 محافظات، وهى البحيرة والشرقية وأسوان والغربية بإجمالى 447 ألف طن.

وأوضح شعراوي أنه تم الانتهاء من رفع تراكمات بلغت 402 بنسبة إنجاز 90%، كما تم الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة فى محافظات القاهرة وبنى سويف والبحيرة، وتم تدبير جميع معدات المحطات الوسيطة بالمرحلة الأولى بنسبة 100%.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم أيضًا الانتهاء من توريد 7 محطات وسيطة متحركة فى محافظات القاهرة ودمياط والإسماعيلية، بالإضافة إلى تسليم وتدبير المعدات اللازمة لهم، وفيما يخص خلايا الدفن الصحى أوضح "شعراوي" أنه جار الانتهاء من تنفيذ 26 خلية دفن صحي، وتم بالفعل البدء فى تنفيذ 17 خلية فى 13 محافظة.

وأكد "شعراوي" أن الاتفاق على تطوير مصنعى المحلة ودفرة بالغربية، ورفع جميع التراكمات الموجودة بالمصنعين، وإنشاء خط جديد بالمحلة تصل طاقته الإجمالية 640 طن/ يوم، وإنشاء خطين فى دفرة بطاقة 1200 طن يوم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم رفع تراكمات تاريخية للمخلفات من المحافظات بالتنسيق بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية، حيث سيتم رفع 1.8 مليون طن خلال العام المالي 2020-2021، بالإضافة إلى رفع 27 مليون طن مُخلفات التولد اليومي.

وأضاف شعراوي أن إجمالي عدد مصانع التدوير قبل خطة التطوير بلغ حوالي 51 مصنعا، منهم 32 مصنعا لا يعمل، متابعًا أنه من المخطط إنشاء 63 خطا لتدوير المخلفات خلال الفترة 2019– 2023، كما يتم حاليًا تنفيذ 15 خط تدوير ضمن خطة تطوير منظومة المخلفات بالمرحلة الأولى والثانية (الغربية– الدقهلية– سوهاج– المنيا– المنوفية)، وسيتم إنشاء باقي المصانع ضمن خطة التطوير خلال العاميين الماليين 2021- 2022، 2022- 2023.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يتم التخلص من المخلفات بالمقالب العشوائية، ولا يوجد سوى مدفن صحي آمن واحد بمنطقة الحمام بالإسكندرية، ويتم حاليًا القضاء على عمليات التخلص العشوائي من خلال إنشاء 26 مدفنا صحيا فى 16 محافظة (الجيزة– الشرقية– المنوفية– مطروح– بور سعيد– إسماعيلية– البحر الأحمر– جنوب سيناء- السويس– الفيوم– بني سويف– سوهاج– الأقصر– أسوان– البحيرة– شمال سيناء).

وأكد اللواء محمود شعراوي أنه من المُخطط الانتهاء من الأعمال منتصف أبريل القادم، بالإضافة إلى إنشاء 5 مدافن صحية بخطة العام المالي 2020- 2021، وسيتم إنشاء عدد 60 مدفنا صحيا خلال العام المالي 2021- 2022.

وأضاف شعراوي أنه تم الانتهاء من 7 محطات وسيطة متحركة، وتسليمها لمحافظات (القاهرة– الإسماعيلية– دمياط) بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة وتسليمها لمحافظات (القاهرة– بني سويف– البحيرة)، وجار الانتهاء من 10 محطات وسيطة أخرى بمحافظات (البحيرة– الفيوم– مطروح– الدقهلية– الشرقية)، ومن المُخطط الانتهاء منهم فى أبريل القادم.

وقال وزير التنمية المحلية إن إجمالي تكلفة تدبير المعدات المُتحركة والمُتنوعة التى تم دعم المُحافظات بها 4،8 مليار جنيه على النحو التالي:
- 442 مليون جنيه معدات جديدة بخطة 2019- 2020.
- 365 مليون جنيه مُعدات جديدة بخطة 2020- 2021.
- مليار جنيه مُعدات جديدة من موازنة المُحافظات 2019- 2020.
- 2،6 مليار جنيه مُعدات جديدة من مُوازنة المُحافظات 2020- 2021.
- 400 مليون جنيه إصلاح المُعدات.

وقال شعراوي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التنمية المحلية، وتضم الهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وباقي الوزارات والجهات المعنية، لاستلام أي معدات تم إجراء صيانة لها أو معدات جديدة خاصة بالمخلفات قبل تسليمها للمحافظات، مشيرًا إلي أنه تم تنفيذ ذلك، وقامت اللجنة بتسلم عدد كبير من المعدات الجديدة والمعدات التي تم إصلاحها خلال الفترة الماضية.

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