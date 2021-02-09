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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسرح الزمالك يشهد أولى حفلات «بلاك تيما».. 26 فبراير

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:17 م
بلاك تيما
بلاك تيما
حسن أمين
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تستعد فرقة بلاك تيما لإحياء أولى حفلاتها الجماهيرية في عام 2021، والتي تطل خلالها على مسرح الزمالك، في تمام الثامنة مساء الجمعة 26 فبراير.

وينوي ثلاثي الفرقة أمير وبحر وعبده مفاجأة الجمهور بشكل موسيقي مختلف عن المعتاد، و"ستايل" غنائي مغاير عن حفلاتها السابقة، في أول ظهور لها على خشبة مسرح الزمالك، حيث تحضر توليفة من أشهر أغانيها مثل "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعني" و"أخبار أهرام جمهورية" ومقتطفات من ألبومها الأخير "لون الكاكاو"، مع إعادة توزيع مجموعة من أغنياتها المعروفة، وتقديمها "لايف" بقالب سماعي جديد كليًا.

وتختتم بلاك تيما بهذه الإطلالة المميزة موسم حفلات فبراير في مسرح الزمالك، الذي يشهد باقة منوعة من الحفلات الغنائية، من بينها حفل عيد الحب مع محمد الشرنوبي، وحفل نوران أبوطالب وحفل زهرة رامي وفرقة ميكسر.

من ناحية أخرى، تستعد بلاك تيما لمفاجأة محبيها بأغنية جديدة تحمل اسم "عملنا اللي علينا"، من المقرر ظهورها للنور خلال الشهر المقبل، ويتغنى خلالها ثلاثي الفرقة بكلمات الشاعر مؤمن سالم وألحان بحر، بينما يوزعها أسامة الهندي.

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