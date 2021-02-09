سوزان نجم الدين تزور متحف السينما
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:37 م
محمد مجديطباعة
نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، مجموعة صور من كواليس زيارتها لمتحف السينما، وذلك عبر حسابها بموقع "تويتر" للتغريدات.
وعلقت سوزان: "هشام سليمان تُرفع له القُبّعة على هذا الإنجاز العظيم الذي صنعه منذ عشرين سنة وإلى الآن لندخل معه إلى متحف السينما المصرية في أدق تفاصيل الزمن الجميل منذ بداياته وإلى الآن لنعيش عوالم السينما الجميلة بنجومها وصانعيها وما تركوه من عبق الماضي وذكرياته الرائعة".
وعلقت سوزان: "هشام سليمان تُرفع له القُبّعة على هذا الإنجاز العظيم الذي صنعه منذ عشرين سنة وإلى الآن لندخل معه إلى متحف السينما المصرية في أدق تفاصيل الزمن الجميل منذ بداياته وإلى الآن لنعيش عوالم السينما الجميلة بنجومها وصانعيها وما تركوه من عبق الماضي وذكرياته الرائعة".