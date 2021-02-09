سوزان نجم الدين تزور متحف السينما

نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، مجموعة صور من كواليس زيارتها لمتحف السينما، وذلك عبر حسابها بموقع "تويتر" للتغريدات.وعلقت سوزان: "‏‎هشام سليمان تُرفع له القُبّعة على هذا الإنجاز العظيم الذي صنعه منذ عشرين سنة وإلى الآن لندخل معه إلى ‎متحف السينما المصرية في أدق تفاصيل الزمن الجميل منذ بداياته وإلى الآن لنعيش عوالم السينما الجميلة بنجومها وصانعيها وما تركوه من عبق الماضي وذكرياته الرائعة".