50 مليون مستفيد من «حياة كريمة» بمختلف محافظات مصر (إنفوجراف)

تغيير واقع المصريين والارتقاء بالمستوى المعيشي الخاص بهم كان الهدف الأبرز الذي سعت إلى تحقيقه الدولة المصرية من خلال تنفيذ المشروعات التنموية وتدشين المبادرات القومية التي تشرف على تنفيذها الحكومة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوزارات المعنية.وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت الحكومة برنامج "حياة كريمة"، بهدف توفير حياة كريمة لكل مواطن تماشيًا مع تطوير القرى المصرية بما يسهم فى ارتقاء المستوى المعيشى ضمن مخطط استراتيجي واضح.خصصت المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة حوالى 20 مليار جنيه لخدمة 375 قرية مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تستهدف إلى تغطية كل قرى الريف المصرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة، للوصول إلى 4.5 مليون مواطن.وتستهدف الحكومة من برنامج "حياة كريمة" الوصول إلى عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطى العام الأول 51 مركز بإجمالى عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.استهدفت خطة حياة كريمة لعام 20192020 تنفيذ حوالي 954 مشروعًا في 473 قرية بـ 16 محافظة من محافظات مصر، ليصل عدد المواطنين المستفيدين إلى 7.4 مليون مواطن، وذلك تحت إشراف 11 وزارة مصرية.ويشمل "حياة كريمة" المشاركة في المشروع القومى لتطوير القرى المصرية الذي وجه الرئيس السيسي بتنفيذه، على أن يستهدف تطوير ٤٢٠٠ قرية على مستوى المحافظات خلال ثلاث سنوات، ويصل عدد المستفيدين فيه إلى نحو ٥٨ مليون مواطن مستفيد، بإجمالى استثمارات متوقعة تصل إلى ٥٠٠ مليار جنيه.