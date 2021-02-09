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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة يؤكد أهمية «حياة كريمة» لتحسين الظروف المعيشية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:38 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشار إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة، خاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة حياة كريمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، إضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز دمنهور برئاسة المهندس عادل عبد الكريم، بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة برئاسة الدكتور صالح إبراهيم ووحدة السكان بالديوان العام بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية بسطرة بمركز دمنهور إحدى قرى المبادرة الرئاسية، وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، حيث تم خلال القافلة تقديم الخدمات التالية قطاع الصحة توقيع الكشف الطبى على 290 مريضا "160 طفلا و100 باطنة و30 نساء".

بالنسبة لقطاع الطب البيطري تم تقديم ندوة توعوية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها بجانب الكشف على وتحصين عدد 100 رأس ماشية، والرد على استفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية، بجانب توفير سيارة أنابيب بوتاجاز بواقع 150 أسطوانة يوميًا بسعر المستودع للتخفيف على أهالي القرية وتوفير سيارات لبيع المواد والسلع الغذائية بالأسعار المخفضة
قطاع التامين الصحى: تم توزيع عدد 50 استمارة تأمين صحى على المستحقات لمعاش التضامن الاجتماعى.

كما تم عمل 200 بحث للأهالى لصرف معاش تكافل وكرامة بجانب توعية المواطنين حول الخدمات المقدمة من التضامن الاجتماعي والرد على استفساراتهم حول برنامج تكافل وكرامة، مع تقديم توعية لأهالي القرية حول المشكلة السكانية وأبعادها والطرق المتبعة من الفرع للعمل على تحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة.
محافظ البحيرة يؤكد أهمية «حياة كريمة» لتحسين الظروف المعيشية
محافظ البحيرة يؤكد أهمية «حياة كريمة» لتحسين الظروف المعيشية
محافظ البحيرة يؤكد أهمية «حياة كريمة» لتحسين الظروف المعيشية
محافظ البحيرة يؤكد أهمية «حياة كريمة» لتحسين الظروف المعيشية
محافظ البحيرة يؤكد أهمية «حياة كريمة» لتحسين الظروف المعيشية
محافظ البحيرة يؤكد أهمية «حياة كريمة» لتحسين الظروف المعيشية

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