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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:57 ص
الذهب
الذهب
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين يوميًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 10-2-2021، والتي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، وذلك إثر هبوطه في البورصات العالمية، حيث انخفض سعر أوقية الذهب إلى نحو 1846 دولارًا للأوقية، مقابل 1860 دولارًا للأوقية، الأسبوع الماضي.

وشهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا بمقدار حوالي 6 جنيهات للجرام الواحد، وتوفر «الدستور» لقراءها أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في مصر.

ويستعرض «الدستور» في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية، بالجنيه المصري.


أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة في مصر بدون مصنعية

هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات الصباحية اليوم، ليسجل نحو 919 جنيهًا، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري، ليهبط إلى نحو 804 جنيهات، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 689 جنيهًا.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء

كما بلغ سعر جرام الذهب 22، وهو يمثل الأقل حركة في السوق المحلي، نحو 840 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 535 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 460 جنيهًا، وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6520 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري


كما طرأت بعض التغيرات أيضًا على أسعار الذهب بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري، اليوم، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 919 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 21 نحو 804 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 689 جنيهًا.

أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6520 جنيهًا، وبلغ سعر الأوقية نحو 28.82 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 919 ألف جنيهًا.

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