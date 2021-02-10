أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:57 ص
الدستورطباعة
يبحث الكثير من المواطنين يوميًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 10-2-2021، والتي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، وذلك إثر هبوطه في البورصات العالمية، حيث انخفض سعر أوقية الذهب إلى نحو 1846 دولارًا للأوقية، مقابل 1860 دولارًا للأوقية، الأسبوع الماضي.
وشهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا بمقدار حوالي 6 جنيهات للجرام الواحد، وتوفر «الدستور» لقراءها أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في مصر.
ويستعرض «الدستور» في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية، بالجنيه المصري.
هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات الصباحية اليوم، ليسجل نحو 919 جنيهًا، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري، ليهبط إلى نحو 804 جنيهات، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 689 جنيهًا.
كما طرأت بعض التغيرات أيضًا على أسعار الذهب بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري، اليوم، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 919 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 21 نحو 804 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 689 جنيهًا.
أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6520 جنيهًا، وبلغ سعر الأوقية نحو 28.82 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 919 ألف جنيهًا.
وشهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا بمقدار حوالي 6 جنيهات للجرام الواحد، وتوفر «الدستور» لقراءها أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في مصر.
ويستعرض «الدستور» في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية، بالجنيه المصري.
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة في مصر بدون مصنعية
هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات الصباحية اليوم، ليسجل نحو 919 جنيهًا، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري، ليهبط إلى نحو 804 جنيهات، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 689 جنيهًا.
سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاءكما بلغ سعر جرام الذهب 22، وهو يمثل الأقل حركة في السوق المحلي، نحو 840 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 535 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 460 جنيهًا، وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6520 جنيهًا.
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
كما طرأت بعض التغيرات أيضًا على أسعار الذهب بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري، اليوم، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 919 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 21 نحو 804 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 689 جنيهًا.
أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6520 جنيهًا، وبلغ سعر الأوقية نحو 28.82 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 919 ألف جنيهًا.