109 آلاف و559 إجمالى إصابات كورونا في الجزائر

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 246 حالة إصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة في يوم واحد.وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 109 آلاف و559 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2924 حالة وفاة.وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 75 ألفا و57 حالة، بعد شفاء 179 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن.وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.