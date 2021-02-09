«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

ترددت بعض الشائعات حول اختيار الفنانة إسعاد يونس لاسم برنامجها، الذي تقدمه على شاشة قناة "دي إم سي" بأنها تسبب في خلاف مع الزعيم عادل إمام لتشابه اسمه "صاحبة السعادة" مع اسم عمله الدرامي "صاحب السعادة".لكن الفنانة إسعاد يونس ردت على هذه الشائعات وقتها وقالت، إن علاقتها بالزعيم أقوى بكثير من الدخول في هذه الخلافات، واختيارها الاسم جاء من منطلق أنه مسمى أنثوي يليق باسم مصر وعظمتها وفخر الشعب المصري بها، كما أن البرنامج يحمل العديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعيدًا عن الثرثرة والحديث دون نتائج.شاركت إسعاد يونس الزعيم في بطولة فيلم "عمارة يعقوبيان" وروت كواليس التصوير أثناء استضافتها في برنامج "معكم" وقالت: "عادل إمام له أفضال كثيرة علىّ، وأثناء تصويري معه مشهد طرده من المنزل، قال لي: "بنت كلب، غول، يا ساتر عليكي"، وهو ما كان حافزًا قويًا لي للاندماج أكثر في العمل".ويدور فيلم "عمارة يعقوبيان" داخل عمارة "يعقوبيان" الشهيرة الواقعة في وسط مدينة القاهرة، حيث تتقاطع المسارات والحكايات بين سكانها مختلفي الانتماءات والطبقات والتوجهات الفكرية، التي تمثل بدورها انعكاسات للصورة الكبيرة للوطن.