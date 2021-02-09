الشهر العقارى يصدر تعليمات جديدة بشأن التقاضى الإلكترونى

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، منشورًا فنيًا إلى جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية بسبب التقاضي الإلكتروني.ونص المنشور على أنه بعد صدور قرار وزير العدل رقم 8548، وذلك بتنظيم القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية.ينوه على أعضاء الشهر العقارى بإنشاء سجل إلكتروني موحد للمحاكم الاقتصادية لقيد العنوان الإلكتروني المختار للجهات والأشخاص راغبي الحصول على خدمة التقاضي الإلكتروني، وذلك لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونيًا.كما أنه يرفع مع القيد إلكترونيًا في السجل الإلكتروني، صورة من المستندات المطلوبة.