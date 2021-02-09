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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:32 م
الدكتور محمد يوسف
الدكتور محمد يوسف عبد الخالق،
بنى سويف - محمد حفيظ
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كرم الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الثلاثاء، 23 من أفراد هيئة التمريض العاملين بمستشفيات العزل داخل العناية المركزة، إضافة إلى رئيسات التمريض وبعض الوكيلات داخل مستشفيات العزل، بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف؛ تقديرًا لجهودهن وما يقدمنهن داخل مستشفيات العزل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مها حسن، مدير إدارة التمريض ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف.

أثنى وكيل وزارة الصحة على الجهود التي يبذلها التمريض داخل المستشفيات من أجل تقديم خدمة صحية جيدهدة للمرضيدى بالمستشفيات، خاصة خلال مواجهة فيروس كورونا بمستشفيات العزل.
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)
تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)

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