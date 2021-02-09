تكريم 23 من تمريض مستشفيات العزل ببني سويف (صور)

كرم الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الثلاثاء، 23 من أفراد هيئة التمريض العاملين بمستشفيات العزل داخل العناية المركزة، إضافة إلى رئيسات التمريض وبعض الوكيلات داخل مستشفيات العزل، بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف؛ تقديرًا لجهودهن وما يقدمنهن داخل مستشفيات العزل.جاء ذلك بحضور الدكتورة مها حسن، مدير إدارة التمريض ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف.أثنى وكيل وزارة الصحة على الجهود التي يبذلها التمريض داخل المستشفيات من أجل تقديم خدمة صحية جيدهدة للمرضيدى بالمستشفيات، خاصة خلال مواجهة فيروس كورونا بمستشفيات العزل.