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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1002 إصابة و6 وفيات بكورونا في الكويت

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:40 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 172996 حالة، في حين تم تسجيل ست حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 975 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 96 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9310 حالات.

وأضافت أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 10271 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 1618576 فحصا، لافتة الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ ٩٫٧ في المئة.

وجددت الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصية الجميع بزيارة حساباتها الرسمية وحسابات الجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت (الصحة) أعلنت في وقت سابق اليوم، عن شفاء 591 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 162711 حالة.

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