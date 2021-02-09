مدير «حياة كريمة»: التمكين الاقتصادى والسكن الملائم لـ18 مليون مواطن فى المرحلة الأولى من «تطوير الريف»

■ بداية.. كيف يجرى العمل فى المرحلة الحالية من مبادرة «حياة كريمة»؟

■ ما المحافظات المستهدفة؟

■ كم عدد القرى التى تنتظر التطوير؟

■ ما حجم موازنة المبادرة خلال السنة الأولى؟

■ ما مهمة وزارة التضامن الاجتماعى؟

■ ماذا تعنى بالاستثمار فى البشر؟

■ ما بقية المحاور فى خطة عمل «التضامن»؟

كشف الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير برنامج المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعى، عن أنه جرى حصر ١٤٤٣ قرية ضمن ٥١ مركزًا، ليجرى تطويرها ضمن المبادرة، وهو ما يمثل ثلث الريف المصرى، بما يشمل ١٨ مليون نسمة تقريبًا، بميزانية تقدر بنحو ١٥٣ مليار جنيه.وقال «عبدالفتاح»، فى حواره مع «الدستور»، إن وزارة التضامن تلعب دورًا مهمًا فى المبادرة، من خلال توفير فرص عمل للأسر المستهدفة والتوسع فى عيادات تنظيم الأسرة، وتوزيع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوى الإعاقات.- بدأ العمل فى المرحلة الجديدة بإجراء دراسات للوضع الراهن، وإعداد الخطط والموازنات فى كل مركز، وبعد تلقى التكليف الرئاسى أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة «حياة كريمة»، يرأسها مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى عضويتها كل الوزارات والهيئات المعنية.وتنبثق عن هذه اللجنة ٤ لجان فرعية، لجنة للبنية التحتية، ترأسها وزارة التنمية المحلية، ولجنة للتنمية الاقتصادية، يرأسها جهاز المشروعات، ولجنة للتدخلات الاجتماعية ترأسها وزارة التضامن الاجتماعى، ولجنة للمتابعة والمؤشرات ترأسها وزارة التخطيط.وجرى التوافق على عدد المراكز المستهدف العمل بها فى العام الأول، وتوزيعها الجغرافى.- كل المحافظات الريفية، ومن بينها «الجيزة والإسماعيلية وأسوان وأسيوط والأقصر والبحيرة وبنى سويف والدقهلية ودمياط وسوهاج والشرقية والغربية والفيوم والقليوبية وقنا وكفرالشيخ والمنوفية والمنيا والوادى الجديد».وجرى الاتفاق على توسيع تدخلات وزارة التضامن فى المرحلة الثانية، فقد كانت المرحلة الأولى تستهدف أفقر ١٥٠٠ قرية، أما الثانية فتستهدف كل قرى ريف مصر، وفق تكليف رئيس الجمهورية.- المرحلة الحالية تضم ١٤٤٣ قرية، ضمن ٥١ مركزًا، وهو ما يعنى أن هذه المرحلة تضم ثلث الريف المصرى، بما يشمل ١٨ مليون نسمة تقريبًا.وخلال الثلاث سنوات المقبلة، ستضم المبادرة ٤ آلاف و٥٨٤ قرية، يعيش فيها ٥٩ مليون مواطن، أى نحو ٦٠٪ من سكان مصر، وهو عدد ضخم جدًا.- نحو ١٥٣ مليار جنيه، تشمل العمل فى ٥١ مركزًا ضمن ٢٠ محافظة، ونعمل خلال المبادرة على استغلال ثروات كل محافظة.هناك مناطق تشتهر بصناعة الفخار مثلًا، وهنا يأتى دور المبادرة التى تنعش هذه الصناعة وتوفر منافذ لبيع المنتجات، بينما تشتهر مناطق أخرى بالحرف اليدوية أو بالإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو إنتاج الموالح والزيتون، لذلك يمكن القول إن «حياة كريمة»، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى، تعمل بكل السبل لخدمة القرى بالمحافظات المستهدفة.- وسعت وزارة التضامن الاجتماعى تدخلاتها، ففيما يخص مكون البنية الأساسية تقيّم أوضاع مؤسسات الخدمة التابعة لها وتحدد احتياجاتها، سواء فيما يتعلق بإنشاء مؤسسات جديدة أو تطوير المؤسسات القائمة، وتعد قائمة للعمل بها من خلال لجنة للبنية الأساسية.وتشمل تدخلات «التضامن» ٥ محاور، الأول يتعلق ببرنامج «سكن كريم»، فالوزارة أصبحت مسئولة بشكل مباشر عن عمليات حصر الأسر المستحقة لهذه الخدمة، وتتولى التنفيذ وزارة الإسكان أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فـ«الإسكان» مثلًا تولت التنفيذ فى ٢٤ مركزًا، بينما تولت الهيئة التنفيذ فى ٢٧ مركزًا، وهكذا نحدد الأسر المستحقة فى كل قرية ونوافى بها جهة التنفيذ.أما المحور الثانى، فهو التمكين الاقتصادى، وهو محور جديد فى المرحلة الحالية، جرى استحداثه لأن التدخلات السابقة التى أجرتها وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعيات الأهلية كانت أقرب لكونها مساعدات اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، لكن فى المرحلة الثانية هناك توجيه بالتركيز على خدمات التمكين الاقتصادى، أى بناء مهارات الناس والاستثمار فى البشر.- أقصد المعنى الحرفى لكلمة استثمار، أى استهدف موارد معينة لتحقيق ربح، إذ نعمل على بناء مهارات البشر حتى تكون لديهم القدرة على حماية أنفسهم من الفقر.«التضامن» لديها أنشطة كلاسيكية كانت تطبقها بالمرحلة الأولى، مثل مشروعات إعداد الأسر المنتجة وتتنمية المرأة الريفية، لكن فى المرحلة الثانية سيجرى تعزيز هذه المشروعات وكل التدخلات الخاصة بالتمكين الاقتصادى، ومنها أنشطة برنامج «فرصة» التى تقتصر على أسر «تكافل وكرامة»، ومن المستهدف التوسع فى البرنامج ليشمل كل سكان قرى «حياة كريمة»، إذ ستتضمن المرحلة الجديدة مشروعات إنشاء وحدات إنتاجية مصغرة على مستوى القرى، بقروض «مستورة».- المحور الثالث هو التركيز على خدمات الأسرة والطفل، وهو ضمن سياق التمكين الاجتماعى، إذ إن وزيرة التضامن تهتم بتوسيع أنشطة برنامج «٢ كفاية»، عن طريق إنشاء عدد كبير جدًا من عيادات الصحة الإنجابية التى توفر المشورة والتوعية وتوفر أيضًا وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجانى على مستوى القرى.كما سيجرى إنشاء عدد ضخم من الحضانات التى تستهدف الأطفال أقل من ٤ سنوات.أما المحور الرابع، فيتعلق بالصحة والإعاقة، ويتضمن تقديم خدمات لذوى الإعاقة، عن طريق توسيع مظلة الحماية الخاصة بهم، من خلال إنشاء وحدات للاكتشاف المبكر للإعاقات على مستوى القرى، وذلك بالشراكة مع جمعية تنمية المجتمع المحلى، الموجودة داخل القرى.ويتضمن المحور الاكتشاف المبكر للإعاقة لدى الأطفال، لحمايتهم من إعاقات مستقبلية أو توصيل الأشخاص ذوى الإعاقة بمراكز تنظيم الخدمة، لأن الوزارة لديها مكتب تأهيل على مستوى كل مركز، وسيجرى أيضًا توزيع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وغيرها.أما المحور الأخير، فيتعلق بالتوعية، ويجرى من خلاله تكثيف كل برامج التوعية التى تديرها الوزارة داخل قرى «حياة كريمة»، ومنها برامج «وعى ومواطنة ومودة و٢ كفاية»، فهناك حزمة رسائل توعية يجرى تشغيلها فى قرى «حياة كريمة»، بالشراكة مع الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة وخلافه، وذلك لاهتمام الوزيرة بالمساهمة فى تشكيل العقل وتثقيفه، وذلك من خلال العمل بقرى «حياة كريمة» على تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوعية البشر.