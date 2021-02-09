42 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا فى سويسرا

أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 ووفاة 42 مصابًا.وذكرت وزارة الصحية فى بيانها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى أكثر من 536 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8960.وأوضحت أن عدد المصابين الذين يضطرون للحصول على علاج ورعاية في المستشفيات في الأسبوعين الماضيين ارتفع إلى 620 مصابًا، مشيرة إلى إجراء أكثر من 3.9 ملايين اختبار تشخيصي على من بدت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.وفرضت السلطات العزل المنزلي على أكثر من 15 ألف مصاب حتى التعافي من أعراض الإصابة بالفيروس إلى جانب عزل زهاء 28 ألفا آخرين كانوا على تواصل مع هؤلاء المصابين، فيما وصل عدد من تم فرض العزل المنزلي عليهم بعد العودة من دول مصنفة على أنها خطرة إلى 2727 حتى التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.