الأمم المتحدة تدعو لإدراج لاجئي فلسطين في حملة التطعيم ضد كورونا

دعا مسئول في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى إدراج لاجئي فلسطين في الحملة العالمية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.وصرح مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، في بيان: "إنني أعول على المجتمع الدولي لضمان توفر اللقاحات للاجئين في جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك لاجئو فلسطين".وقال لازاريني إن "هذه الجائحة القاتلة لا تعرف الحدود ولا تفرق بين الغني والفقير، أو بين اللاجئ وغير اللاجئ، الطريقة الوحيدة التي سنقوم بها بهزيمة الفيروس هي من خلال الجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف المسئولة دونما تمييز".وذكر البيان أن مفوض "أونروا" تلقى اليوم الجرعة الأولى من لقاحي "كوفيد- 19" في رام الله من خلال وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية.وشجع لازاريني الموظفين في "أونروا" على تلقي اللقاح الذي وصفه بأنه الأداة الأكثر فاعلية لمنع انتشار الفيروس وتقليل آثاره الصحية.