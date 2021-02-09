رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تغلّظ عقوبات منتهكي القواعد الأساسية للسفر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:01 م
وزير الصحة البريطاني
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك،
أ ش أ
طباعة
قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن بلاده وضعت إجراءات جديدة صارمة لمنع انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا داخل البلاد، ومنها العقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات للركاب القادمين من الخارج ولم يلتزموا بإجراءات عدم السفر إلى البلدان المحظور السفر إليها.

وفي كلمته أمام مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، أشار هانكوك إلى أن الحكومة البريطانية تعاقدت مع 16 فندقا بسعة 4600 غرفة مبدئيا للحجر الصحي للوافدين إلى البلاد، موضحا أنه جارٍ العمل على زيادة أعداد الغرف خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أوضح هانكوك أن الأشخاص الذين دخلوا المملكة المتحدة من 33 دولة عالية الخطورة سيتعين عليهم دفع ما يصل إلى 1750 جنيها استرلينيا للحجر الصحي في الفنادق المخصصة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى إجراء اختبارين مطلوبين خلال عملية الحجر الصحي، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وحذر وزير الصحة البريطاني من أن أي شخص يحاول إخفاء البلد القادم منه لوجوده ضمن "القائمة الحمراء" للدول المحظورة خلال الأيام العشرة التي سبقت وصوله، سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقال: إن الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات المشددة خلال الأيام القادمة، مع وضع قواعد جديدة في إنجلترا وإجراءات منفصلة في اسكتلندا وويلز لمواجهة وباء كورونا.

وأوضح هانكوك أنه اعتبارا من منتصف شهر فبراير الجاري، يجب على كل مسافر إلى المملكة المتحدة إجراء اختبار PCR في اليوم الثاني والثامن أثناء فترة عزله بعد وصوله، بالإضافة إلى اختبارات ما قبل السفر، مشيرا إلى البدء في حجز هذه الاختبارات عبر الإنترنت اعتبارا من بعد غد الخميس.

ونوه الوزير البريطاني بفرض غرامة قدرها ألف جنيه استرليني للوافدين الدوليين الذين لم يقوموا بإجراء الاختبار الإلزامي (PCR)، وغرامة قدرها 5 آلاف جنيه استرليني ترتفع إلى 10 آلاف جنيه لأي شخص لا يستكمل إجراءات الحجر الصحي في الفندق المخصص لهم.

يذكر أن دول "القائمة الحمراء" المحظور السفر إليها يقع معظمها في أمريكا الجنوبية، فضلا عن جنوب إفريقيا وعدد من البلدان الأخرى.

ويحتاج المسافرون إلى المملكة المتحدة إجراء اختبار كورونا قبل السفر بـ72 ساعة على الأقل.. وقد منعت السلطات البريطانية المسافرين غير المقيمين من دول "القائمة الحمراء" من دخول أراضيها.

موضوعات متعلقة

«الخارجية الأمريكية»: نجدد المساعى الدبلوماسية لحلحلة أزمة سد النهضة

بتوجيهات الرئيس السيسي.. إجراءات لفتح منفذ رفح ودعم مواطني غزة

السيسي يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ: العقل العربي لا يعرف المستحيل

حقيقة نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة

الصور

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

«الخارجية الأمريكية»: نجدد المساعى الدبلوماسية لحلحلة أزمة سد النهضة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من خلال موقع شركة بتروتريد

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الإفريقية

موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

أيام زمان

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

لأنهن راقصات.. دور رعاية ترفض تبني كاريوكا ولوسي للأطفال

«كنت ناويالك على نية مش كويسة».. لماذا هددت أم كلثوم سهير زكي؟

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

عاطف عبدالرحمن: أحاول تجريب أدوات جديدة في رواية «وقائع سنوات الجمر»

صاحب أول مكتبة باسم أحمد خالد توفيق: «هو مثلى الأعلى»

«الجنرال الإسلامى» كتاب جديد للسيد الحرانى يكشف أكاذيب الإخوان

أحمد هشام: نبيل فاروق كان يرفض تمصير الفانتازيا الغربية