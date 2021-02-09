السعودية تغلق 12 مسجدًا بعد إصابة مصلين بكورونا

أغلقت السلطات السعودية الدينية، اليوم الثلاثاء، 12 مسجدا مؤقتا في عدد من مناطق المملكة بعد إصابة عدد من المصلين بفيروس كورونا.وقالت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في بيانها، اليوم الثلاثاء: "إنه تم إغلاق 12 مسجدا ليصل مجموع ما أغلق خلال يومين 22 مسجدا بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين".وأوضحت أنه تم "فتح 6 من المساجد التي تم إغلاقها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم".وأشارت إلى أن المساجد المغلقة يتم فتحها بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية والتعقيم.