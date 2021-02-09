رئيس بعثة «يونيتامس» يهنئ السلطات السودانية بتشكيل الحكومة الجديدة

هنأ فولكر بيرتس، المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المُتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ومجلس السيادة، على تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا للوزراء الجدد النجاح في "التزامهم المُشترك بوضع السودان في مساره نحو الانتقال السياسي والسلام والتنمية الاقتصادية".وقال بيرتس، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن إدراج الشركاء في اتفاقية جوبا للسلام يُعتبر معلما مهما في الانتقال السياسي وخطوة إلى الأمام نحو تحقيق سلام ملموس وشامل.ورحب بالتزام رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وجميع الشركاء في المرحلة الانتقالية، بتأسيس مجلس تشريعي انتقالي شامل، مع تمثيل هادف للنساء على النحو الوارد في الإعلان الدستوري.وأكد تطلع البعثة وأسرة الأمم المتحدة بأكملها إلى العمل اللصيق مع الحكومة الجديدة والمجلس السيادي والمؤسسات الانتقالية وشركاء المجتمع المدني في جهودهم للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد.