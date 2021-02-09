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رئيس التحرير التنفيذي
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أبرزها الأموال.. هدايا عيد الحب لأنثى برج العذراء

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:25 م
عيد الحب لأنثى برج
عيد الحب لأنثى برج العذراء
شيماء دهب
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تتسم أنثى العذراء كونها امرأة حكيمة ومائلة للمثالية، فتحب دائمًا أن تفعل الأشياء كما يحلو لها ولا تبحث عن أداء وظيفي للأعمال بل أنها تعمل بشغف وحب، وهى تعتبر شريكة وفيًة ومخلصة لمن تحبه.

وبالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الحب 14 فبراير نرصد خلال السطور التالية هدايا مناسبة لصاحبة برج العذراء.

ـ هدية عملية
تُفضل أنثى العذراء الهدايا العملية، فجهاز كمبيوتر حديث أو هاتف محمول حديث يساعدها على الانتهاء من مهامها بصورة أكثر كفاءة أمر يجعلها في غاية السعادة وهجية مناسبة لها، ومن الممكن أن يتم إرفاق وردة على سبيل المثال مع هذه الهدايا العملية لإضفاء الأجواء الرومانسية.

ـ الأموال
إذا احترت في شراء هدية مناسبة لأنثى العذراء من الممكن أن تستبدل الهدية بالأموال ولكن طريقة تقديمها تكون مختلفة، عن طريق شراء كارت الفيزا وإعطائه لها بطريقة رومانسية.

ـ الحقائب والملابس
أيضًا امرأة هذا البرج تُفضل شراء الحقائب والملابس، ومن الهدايا المناسبة لها شراء حقيبة واعطاؤها لها هدية ولكن تأكد من اللون المُفضل لديها.

ـ الهدايا الإلكترونية
الشخصية العملية تميل لاقتناء الهدايا العملية لذا امرأة هذا البرج تُحب الهدية العملية بالنسبة لها الإلكترونية خاصة داخل المطبخ على سبيل المثال غسالة ملابس حديثة، غسالة الأطباق، ماكينة النسكافيه هكذا.

ـ أدوات العناية بالبشرة
تجد أن امرأة برج العذراء تعشق أدوات العناية بالبشرة كالكريمات والشامبوهات وغيرها من الأدوات التى تساعد على العناية والاهتمام بالبشرة.

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