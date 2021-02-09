علاء عصام: «التنسيقية» بها معارضون ومؤيدون للحكومة لأنها تضم اليمين واليسار

■ ما تقييمك لأداء نواب «التنسيقية» داخل المجلس؟

■ لاحظ المواطنون أن نواب «التنسيقية» يقدمون أداءً مختلفًا وانعكس ذلك على اهتمام الشارع بالمناقشات داخل المجلس.. كيف تقرأ ذلك؟

■ ماذا عن المبادرات التى أطلقها نواب «التنسيقية» مثل «الشعب يسأل الحكومة»؟

■ لكل عضو وتكتل أجندة تشريعية داخل المجلس.. فما أبرز ملامح أجندتك؟

■ كيف ترد على هجوم بعض الجهات الخارجية على مصر من خلال ملف حقوق الإنسان؟

■ ما تقييمك للأوضاع الاقتصادية والمشروعات التنموية مؤخرًا؟

■ وماذا عن أداء الحكومة فيما يتعلق بتجديد الخطاب الدينى؟

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نواب التنسيقية استطاعوا أن ينقلوا قضايا المواطن المصرى والتعبير بشكل جيد عن همومه وتطلعاته للمستقبل، دون أى محاذير أو خطوط حمراء.وأضاف، لـ«الدستور»، أن تعزيز الثقافة ونشرها وتدشين مراكز التنوير وإطلاق الفعاليات على رأس الأجندة التشريعية التى تتبناها «التنسيقية»، ذلك الكيان السياسى العملاق الذى استطاع أن يعكس حالة التوافق التى تبناها المؤسسون المعبرون عن مختلف توجهات المجتمع.- استطاع شباب التنسيقية أن يعبروا عن قضايا وهموم المواطن المصرى بشكل جيد ونقلها للمسئولين وكذا تطلعاته للمستقبل، و«التنسيقية» كيان سياسى عملاق يضم أعضاء أحزاب وسياسيين استطاعوا أن يعكسوا حالة التوافق التى أسسوا عليها هذا الكيان المتنوع الذى يضم أعضاءً من أقصى اليسار وأقصى اليمين، وأن يعكسوا تلك الحالة داخل المجلس.هناك نواب يعبرون عن وجهة نظرهم المعارضة للحكومة، وبعض النواب يؤيدون الحكومة، يتوافقون مع بعض الحالات وينتقدون بعض الأشياء فى مساحة حرة دون أى محاولة لرفض أفكارهم أو منعهم من الكلام، بالعكس هناك حالة كبيرة من الحرية فى التعبير عن آرائنا داخل المجلس.ظهر هذا بوضوح خلال مواجهة نواب التنسيقية عددًا من الوزراء مثل الصحة والإعلام والأوقاف والهجرة والاتصالات، حيث استطاعوا أن يعبروا عن وجهة نظرهم أمام الوزراء بحرية كاملة، وكانت هناك آراء معارضة انتقدت بعض الوزراء.قدم نواب التنسيقية المعارضة البناءة كما يجب أن تكون، وهى عرض وجهة النظر مع الحلول والاقتراحات، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الإلمام بالقضايا والموضوعات بشكل جيد عبر التواصل الفعال مع المواطنين على أرض الواقع.- بالفعل شعر المواطن بأن هناك نوابًا شبابًا فى أعمار مختلفة استطاعوا أن يقدموا نخبة سياسية جديدة لمستقبل أفضل لمصر، وأن يقدموا رسالة موضوعية بها معلومات وتحاليل وأرقام ورؤية للمستقبل حتى لو كانت معارضة.نواب التنسيقية يقدمون أداءً مختلفًا داخل المجلس، لكنه سيزيد ويتحسن أكثر فأكثر مع الوقت، لأن طموحاتنا لا سقف لها.- المبادرات ناجحة جدًا، لأنها عبرت عن اهتمامات ومشكلات المواطنين وجرت صياغاتها بشكل رقابى وتشريعى وسياسى، فالشعب يعبر عن قضاياه دون صياغة قانونية، وهنا يأتى دور النائب الذى يصيغ ذلك بتقديم المقترحات والاستفسارات بشكل قانونى وعلمى.المواطن أصبح يشعر بأن هناك سياسيًا يعمل كمستشار له يعبر عنه ويصيغ صوته ويتحدث بصوته وينقله للمسئولين فيشعر بالاطمئنان والراحة بأن هناك من يمثله داخل المجلس.دورى كنائب عن الشعب هو نقل صوت الناس وحل مشكلاتهم مع الحكومة وتحقيق الإنجازات وتلبية طموحات المواطنين مع خلال إقناع الحكومة بشرعية تلك المطالب وأهميتها للمواطنين فى مختلف المجالات مثل الاقتصاد والاجتماع والسياسة.- نجهز لأجندة تشريعية ستؤتى ثمارها خلال الفترة المقبلة، تتم دراستها داخل التنسيقية، وسنركز على الاستثمار فى الثقافة، من خلال حوافز للاستثمار فى الثقافة وتدشين مراكز تثقيفية تنويرية حديثة ومتطورة تنظم ندوات توعية وتقدم عروضًا مسرحية وحفلات وأنشطة تثقيفية، من خلال دعم التنسيقية للمستثمرين بعدد من القوانين سيتم الإعلان عنها قريبًا.- استطاعت الدولة تحقيق الكثير من الإنجازات فى ملف حقوق الإنسان بعد ثورتى يناير ويونيو، فالرئيس عبدالفتاح السيسى حوّل مناطق كانت «خرابات» وعشوائيات لمناطق سكنية حيوية، ونقل سكان العشوائيات لمناطق جديدة فى وحدات سكنية مفروشة وكاملة الخدمات، فهذا هو التعبير الحقيقى عن حقوق الإنسان.كذلك تطوير وتحديث السجون والخدمات المقدمة للنزلاء مثل سجن أبوزعبل وغيره فهذا حقوق إنسان، وإنشاء مجتمعات عمرانية حديثة وتوصيل جميع المرافق والخدمات فهذا تطور إنسانى مدنى وكذلك دعم العمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا.- استطاعت الدولة أن تحدث تطورًا كبيرًا فى المنظومة الاقتصادية بدأت بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية وتعديل القوانين التى كانت تعوق الاستثمار وتغييرها وإصدار قانون الشباك الواحد، فكل ما سبق حقوق إنسان، لأن زيادة الاستثمار تنعكس على زيادة فرص العمل.كذلك الطرق والكبارى والبنية التحتية التى يوليها الرئيس اهتمامًا كبيرًا لأنها ستجذب الاستثمارات، ومشروع المليون ونصف المليون فدان يوفر فرص عمل وطعامًا صحيًا وسليمًا.أيضًا إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، هو حقوق إنسان. مصر خطت خطوات كبيرة وواسعة جدًا فى ملف حقوق الإنسان، من خلال جهود الرئيس والحكومة الذين يسعون لأكثر من ذلك، ولكنهم يواجهون تحديات كبرى أهمها توفير الموارد المالية الضخمة.- نحن محظوظون لأن لدينا رئيسًا شجاعًا استطاع أن يحرك المياه الراكدة فى ذلك الملف، والدولة خطت خطوات مهمة فيه، فنرى اليوم خطبة الجمعة تواجه الأفكار المتطرفة بشكل أقوى ولكن نحتاج لأن تناقش مع ذلك القضايا المجتمعية مثل قضية التنمر وزواج القاصرات والختان والرشوة والإهمال الوظيفى، وتغيير تفكير الإنسان من إنسان يفكر بشكل رجعى إلى إنسان حداثى يواكب العصر.