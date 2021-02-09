فرنسا تمنح موريتانيا 9 ملايين يورو لدعم الزراعة

وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي تعاون، تقدم بموجبهما الوكالة الفرنسية تمويلا، قدره تسعة ملايين يورو لدعم تعزيز قطاع الأمن الغذائي في موريتانيا من خلال تطوير قطاع الزراعة المروية.وذكرت الإذاعة الموريتانية، أن الاتفاقيتين وقعهما كل من وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني عثمان ممادو، والسفيرة الفرنسية في نواكشوط ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، بنديكت بريست.