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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
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حوادث

بعد إحالته للجنايات.. القصة الكاملة لطبيب الأسنان المُتحرش بمرضاه

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:10 م
طبيب الأسنان المُتحرش
طبيب الأسنان المُتحرش بمرضاه
حسام محفوظ
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بعد مرور ٨ أشهر على الكشف عن واقعة قيام طبيب أسنان شهير بمنطقة الدقي بالتحرش بمرضاه، أمرت النيابة العامة اليوم بإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.

نرصد في ذلك التقرير، القصة الكاملة لطبيب الأسنان المتحرش بداية من الإبلاغ عنه، حتى إحالته للمحاكمة.

في يوليو 2020، بدأ الكشف عن جرائمه عندما تحدث الفنان عباس أبوالحسن عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، عن تعرضه لواقعة تحرش على يد طبيب أسنان شهير، لتتحول القضية إلى النيابة العامة.

وفي 26 أغسطس 2020، نشر الفنان تميم يونس عبر "الأستوري" الخاص بحسابه على "إنستجرام"، منشورا يتهم من خلاله أحد أطباء الأسنان قبل عدة سنوات بالتحرش به، لم يذكر اسمه حينها، إلا أنه أشار إلى أنه الطبيب المشهور باسم سمير الذي اتهمه عدد من الفنانين بالتحرش بهم.

في 27 أغسطس من نفس العام، فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الفنان عباس أبوالحسن "تدوينة" يدافع من خلالها عن تميم يونس.

وفي 1 سبتمبر 2020، تقدم عباس أبوالحسن وتميم يونس ببلاغ للنائب العام ضد الطبيب.

وفي 26 يناير 2021 ألقت مباحث الجيزة القبض على الطبيب باسم سمير المتهم بالتحرش بعدد من الرجال، حيث تم ضبطه بمنطقة الدقي، وحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وفي 27 يناير الماضي قررت النيابة العامة، عرض طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال على الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليه لبيان مدى ممارسته الشذوذ.

وكشفت النيابة العامة في بيان لها، أنه فى شهر سبتمبر من العام الماضى تقدم 5 أشخاص ببلاغات ضد طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة، وحددت النيابة العامة جلسة تحقيق، واستمعت لأقوال مقدمى البلاغات واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليل فنى ضد الطبيب المتهم، فأصدرت النيابة العامة قرارا بضبطه وإحضاره.

- القبض عليه
وتم تشكيل فريق بحث، وإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة، ونجحت قوة من المباحث فى ضبط الطبيب المتهم داخل عيادته فى منطقة الدقى، وفوجئ الطبيب بقوات الأمن فى العيادة وتم اصطحابه إلى مقر النيابة للتحقيق معه، وتم التحفظ على هاتفه المحمول، وتم إعداد مأمورية وتوجهت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ـ تفاصيل التحقيقات
وكشفت التحقيقات أن المتهم اعترف بتفاصيل ارتكابه الواقعة وأقر بأنه يعانى من اضطراب فى الميول الجنسية، تسبب فى سلوكه المنحرف، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وفحص الأدلة المتوافرة ضده فنيا، وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وذلك بعدما تسلمت النيابة فلاشة وأسطوانة مدمجة من محامى المجنى عليهم، تضمنت مشاهد ومقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه، حيث تحفظت عليها وأرسلتها إلى خبراء الأدلة الجنائية، لفحصها وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا فى تلك المقاطع مع المتهم، وتشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون للتأكد من صحة تلك الفيديوهات من عدمه، كما قررت النيابة عرض المتهم على الطب الشرعى لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة، وكذا عما إذا كان يمارس الشذوذ الجنسى من عدمه.

ـ مواجهته بالأدلة
وواجهت النيابة العامة المتهم بتلك الأدلة خلال جلسة التحقيق معه، التى استغرقت عدة ساعات، وثبت منها صحة أداة الاتهام المقدمة ضد المتهم أمام النيابة، وواجهت النيابة العامة، المتهم بأقوال المجنى عليهم الأربعة، الذين أجمعوا على أن المتهم تحرش بهم داخل غرفة الكشف، وأنه كان يتحسس العضو الذكرى لكل منهم، بشكل متعمد، ثم طلب منهم مشاركته فى ممارسة الشذوذ.

ـ نص البلاغ المقدم ضد الطبيب
وتضمن نص البلاغ الذى حققت النيابة العامة فيه التالى: "عباس. أ"، يعمل سيناريست سينمائى وعضو نقابة المهن السينمائية، و"وائل. أ"، ويعمل رئيس مجلس إدارة شركة سياحة، و"تميم. ح"، مخرج إعلانات، ضد الدكتور "باسم. س" طبيب أسنان.

وذكر البلاغ، فى غضون الفترة ما بين 22 يونيو 2020 إلى 25 يونيو 2020 وأثناء استخدام الشاكى الأول المصعد الخاص بأحد العقارات فى منطقة الدقى منصرفا بعد زيارته لأستاذة تاريخ فن إسلامى من الدور التاسع توقف المصعد بأحد الأدوار، وفوجئ بالدكتور "باسم. س" يستقل المصعد، وفوجئ كل منهما بالآخر، ونظر المشكو فى حقه إليه بنظرة فاحشة وابتسامة متبلدة، ثم مد يده ممسكا بـ"منطقة حساسة" قائلا: "أنت لسه مش عايز ده أنا بتمناك"، فأزاح الشاكى الأول يده بقوة ودفعه من أمامه.

وعنفه قائلا: "أنت لسه فيك الداء الوسخ ده، لسه محرمتش من آخر مرة"، حيث إنه قد سبق له وأن قام فى أواخر الثمانينيات بالتحرش بالشاكى الأول عن طريق التلصص على جسده العارى وإمساكه بالعضو الذكرى الخاص به حال الاستحمام بمنطقة الليدو بحجرة تغيير الملابس الخاصة بنادى الجزيرة وقيامه بنهره وصفعه وقيامه بالهرب من أمامه فى ذلك الوقت.

واختتمت التحقيقات اليوم بإحالته للمحاكمة التي ذكرت النيابة أنها أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" بإطلاعها على هذا الهاتف.

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