رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير خارجية العراق يزور مكتبة الإسكندرية (صور)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:20 م
وزير خارجية العراق
وزير خارجية العراق يزور مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
استقبلت مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء، الدكتور فؤاد حسين، وزير خارجية العراق والوفد المرافق له في زيارة تفقدية للمكتبة.

استمع الوفد في مستهل الزيارة لشرح تفصيلي لفكرة إنشاء مكتبة الإسكندرية القديمة وإعادة إحيائها، كما اطلع على الوثائق العراقية المؤرشفة في المكتبة والذي يضم أعدادا من جريدة العراق حصل عليها من دار الكتب العراقية.

وتجول الوفد في متاحف المكتبة للتعرف على محتوياتها وعلى المكتبات المتخصصة التي تضمها، وفي الختام شاهد عرضًا سريعًا لتاريخ مصر من خلال البانوراما منذ عصر الفراعنة وحتى العصر الحديث.

من ناحيته؛ وجه وزير خارجية العراق الشكر إلى المكتبة وجميع العاملين بها على استقباله، معربًا عن سعادته بزيارة المكتبة التي تعد صرحا حضاريا وثقافيا ومركزا للبحوث.

وأكد الوزير أن زيارة المكتبة بمثابة الدخول إلى التاريخ والثقافة والحضارة المصرية القديمة والإنسانية بشكل عام، ومن يطلع على محتوياتها يتعرف على التاريخ من جديد.

وأهدت المكتبة عددا من إصداراتها للضيف وتتضمن "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" و"كتاب الأزهر" الذي يتضمن العلماء وخريجي الأزهر الشريف من دولة العراق.

موضوعات متعلقة

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلى

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

الصور

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من خلال موقع شركة بتروتريد

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الإفريقية

موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«الجنرال الإسلامى» كتاب جديد للسيد الحرانى يكشف أكاذيب الإخوان

أحمد هشام: نبيل فاروق كان يرفض تمصير الفانتازيا الغربية

صاحب أول مكتبة باسم أحمد خالد توفيق: «هو مثلي الأعلى»

حفل توقيع كتاب «سلة الحكايات» بالقومى لثقافة الطفل