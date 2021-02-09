وزير خارجية العراق يزور مكتبة الإسكندرية (صور)

استقبلت مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء، الدكتور فؤاد حسين، وزير خارجية العراق والوفد المرافق له في زيارة تفقدية للمكتبة.استمع الوفد في مستهل الزيارة لشرح تفصيلي لفكرة إنشاء مكتبة الإسكندرية القديمة وإعادة إحيائها، كما اطلع على الوثائق العراقية المؤرشفة في المكتبة والذي يضم أعدادا من جريدة العراق حصل عليها من دار الكتب العراقية.وتجول الوفد في متاحف المكتبة للتعرف على محتوياتها وعلى المكتبات المتخصصة التي تضمها، وفي الختام شاهد عرضًا سريعًا لتاريخ مصر من خلال البانوراما منذ عصر الفراعنة وحتى العصر الحديث.من ناحيته؛ وجه وزير خارجية العراق الشكر إلى المكتبة وجميع العاملين بها على استقباله، معربًا عن سعادته بزيارة المكتبة التي تعد صرحا حضاريا وثقافيا ومركزا للبحوث.وأكد الوزير أن زيارة المكتبة بمثابة الدخول إلى التاريخ والثقافة والحضارة المصرية القديمة والإنسانية بشكل عام، ومن يطلع على محتوياتها يتعرف على التاريخ من جديد.وأهدت المكتبة عددا من إصداراتها للضيف وتتضمن "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" و"كتاب الأزهر" الذي يتضمن العلماء وخريجي الأزهر الشريف من دولة العراق.