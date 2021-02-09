صاحب أول مكتبة باسم أحمد خالد توفيق: «هو مثلي الأعلى»

أطلق الشاعر إبراهيم السمان، اسم العراب أحمد خالد توفيق على المكتبة التي افتتحها بقنا، وبذلك تعتبر أول مكتبة تحمل اسم العراب الراحل."الدستور" تواصلت مع إبراهيم السمان الذي قال: "منذُ قرابة العامين بدأتُ وأخي الأكبر في وضع حجر الأساس لمكتبتنا المتواضعة، هُنا في جنوبيّ قنا وبالتحديد مركز نقادة قرية الخَطَّارة، وتناقشنا في اختيار اسم لها، فاقترحتُ اسم العرَّاب رحمهُ الله، كيف لا وهو من جعل الشباب يقرأون.وأضاف السمان: "كيف لا وهو مثلي الأعلى، صحيح أنِّي لم ألتقه على أرض الواقع، ولكني قابلتهُ كثيرًا في كتاباته، كان كريمًا بقدر إبداعه عطوفًا على العقول والقلوب.وتابع: "في الحقيقة واجهت انتقادات جمَّه في بداية الأمر، البعض كانوا لا يعرفون كتابات الدكتور أحمد بل كانوا لا يعرفونه شخصيًا، وهنا حدَّثتهم عنه وعن كتاباته لنقل إنني بدأت بتلخيص وسرد "يوتوبيا"، أوقفني أحدهُم قائلًا هل عندك نسخة منها، قُلت حينها رضيَ الله عن العرَّاب "جعل الشباب يقرأون"، وفي المقابل وجدتُ ثناءً من المثقفين وكان ذلك أكثر من النقد.وعلى شرف إبداع العرَّاب تعاونت مع منصة "حور بوك" ومديرها صديقي القاص "أحمد أبو دياب" في توفير جميع كتابات العرَّاب وغيرها من المؤلفات على الصعيد الثقافي، كل هذا بمجهود فردي من المكتبة في جلب الكتب للقارئين بسعرها من "حور بوك" دون سعي لمكسب مادِّي ولكننا نسير على خُطى الدكتور أحمد رحمه الله.