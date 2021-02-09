تفاصيل إدراج 34 متهمًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

قررت محاكم الجنايات المختصة إدراج 34 متهما على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، وذلك لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة.وتضمنت القرارات الآتي:قررت محكمة الجنايات المختصة، إدراج 18 متهمًا بالقضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، بعد الموافقة على طلب نيابة أمن الدولة العليا بقوائم الإرهابيين.كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة الجنايات، الخاص بإدراج 13 متهمًا على قوائم الإرهاب، لمدة خمس سنوات.وجاء ذلك في قضية النيابة العامة رقم 1495 لسنة 2013 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 456 لسنة 2013، حصر أمن دولة عليا المقيدة برقم 4 لسنة 2021، إدراج إرهابيين.كما قضت محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 3 متهمين على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم مع ما يترتب على ذلك من آثار.وجاء ذلك في القضية التي حملت رقم 16850 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة.