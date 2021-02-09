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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل إدراج 34 متهمًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:05 م
الإرهاب
الإرهاب
حسام محفوظ
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قررت محاكم الجنايات المختصة إدراج 34 متهما على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، وذلك لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة.

وتضمنت القرارات الآتي:
قررت محكمة الجنايات المختصة، إدراج 18 متهمًا بالقضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، بعد الموافقة على طلب نيابة أمن الدولة العليا بقوائم الإرهابيين.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة الجنايات، الخاص بإدراج 13 متهمًا على قوائم الإرهاب، لمدة خمس سنوات.
وجاء ذلك في قضية النيابة العامة رقم 1495 لسنة 2013 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 456 لسنة 2013، حصر أمن دولة عليا المقيدة برقم 4 لسنة 2021، إدراج إرهابيين.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 3 متهمين على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجاء ذلك في القضية التي حملت رقم 16850 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة.

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