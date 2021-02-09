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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمن يرحب بتشكيل سلطة موحدة في ليبيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:19 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
محمد عمر
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رحب مجلس الأمن الدولي، بما توصل له ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن تشكيل سلطة موحدة مؤقتة تقود البلاد للانتخابات.

ودعا المجلس في بيانه مساء اليوم الثلاثاء، السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة لتشكيل حكومة على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي بتونس.

والى جانب ذلك دعا المجلس الدولي السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة إلى القيام بالتحضيرات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل.

وطالب مجلس الأمن بتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" كاملًا، كما طالب كل الدول الأعضاء باحترام حظر التسليح وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

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