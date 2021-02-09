غلق 7 محال تجارية لتعديها على الطريق في كفرالشيخ

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الثلاثاء، شوارع مركز ومدينة الحامول، رافقه في جولته عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، وذلك ضمن الجولات بمدن المحافظة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا؛ حفاظًا على صحة المواطنين.خلال الجولة، وجه محافظ كفرالشيخ بغلق وتشميع 7 محال تجارية بشوارع مدينة الحامول، لتعديها على حرم الطريق العام، كما وجه بالاهتمام بالنظافة ورفع الاشغالات، مؤكدا أن الشارع حق للمواطنين وصاحب المحل هو مَن بيده قرار غلق محله لتعديه على الطرق.