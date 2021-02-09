«صحة الغربية»: تشكيل لجان لمتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفى قطور

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجان متابعة ومرور على مستشفى قطور المركزي، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامة تنك الأكسجين.وقامت اللجنة المشكلة بقيادة الدكتورة هيام أبوحمر مدير الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الطوارئ والدكتور محمد وجدي مسئول الرقابة الداخلية والدكتور سامح فليفل الطب العلاجي ومس مريم مكافحة العدوى للوقوف على الحالة العامة للمستشفى، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، والتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ممكن وضرورة التعامل بحزم، مع أى متقاعس ومتابعة سير العمل وتوافر الأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وسلامة الأكسجين. وذلك بعد المرور على الأقسام الداخلية والعناية المركزة وأقسام العزل والاطمئنان على سلامة وصحة المرضى.