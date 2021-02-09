المترو يوزع محفظة تذاكر هدية على الركاب

واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تقديم مفاجآتها لجمهور الركاب، حيث قدمت اليوم هدايا رمزية لعدد من الركاب بشكل عشوائي عند شرائهم تذاكر بعدد من محطات الخط الثاني (روض الفرج - كلية الزراعة - شبرا الخيمة).وتمت عملية الاختيار لعدد من الفائزين أثناء شرائهم تذكرة الركوب تحت إشراف قيادات المترو المنتشرين في المحطات لمتابعة جداول التشغيل ومتابعة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، باستمرار بمحطات الخطوط الثلاثة.وتم اختيار عدد من الجمهور للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة 50 جنيهًا كهدية مجانية من الشركة، حيث يمكن استخدامه بديلًا عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى 5 سنوات، ويمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر.وأثنى الفائزون على هذه المبادرة الفريدة التي تقدم داخل محطات مترو الأنفاق وعبروا عن سعادتهم بها.