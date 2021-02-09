1483 إصابة بكورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، تسجيل 1483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 338322 إصابة.وأوضحت الوزارة- في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 322148 حالة شفاء، بعد تسجيل 870 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع الوفيات إلى 4395 حالة.