رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تهدى 123 ألف كتاب لدول العالم وتوزع 600 ألف بمصر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:48 م
الأوقاف
الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
أعلنت وزارة الأوقاف، إهداء عشرات المكتبات الكبرى إلى عدد من وزارات الشئون الدينية والأوقاف، وعدد من الجامعات، والمراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، فى إطار الدور الريادى لمصر فى نشر الفكر الوسطى فى مختلف دول العالم، فى ضوء جهود الوزارة فى نشر ترجمات معانى القرآن الكريم وترجمة العديد من إصداراتها فى مجال تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر المستنير.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، اليوم، أنه بلغ ما أهدته الوزارة من هذه الإصدارات خلال العام المالي الحالي لمختلف دول العالم بداية من يوليو 2020م حتى تاريخه أكثر من (123) ألف نسخة، في حين تم توزيع أكثر من (600) ألف نسخة على الأئمة والواعظات والوعاظ والمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والأندية الرياضية الكبرى والجامعات والمراكز البحثية ومعاهد الدراسات وقصور الثقافة ومكتبات المساجد الكبرى بمصر، منها (426) ألف نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، والباقي (174) ألف نسخة من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع إتاحة هذه الكتب إلكترونيًّا وتوزيعها على فلاشات على عدد من المؤسسات العلمية والثقافية في الداخل والخارج.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك إضافة إلى الإصدارات التي تم بيعها من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدة مواصلتها نشر إصداراتها العربية والمترجمة في مختلف دول العالم مع إتاحتها عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف المصرية.

موضوعات متعلقة

حقيقة نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

بعد موافقة البرلمان.. ننشر الرسوم الجديدة على السيارات وحالات سحب الرخصة

الصور

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من خلال موقع شركة بتروتريد

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الإفريقية

موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

أيام زمان

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

لأنهن راقصات.. دور رعاية ترفض تبني كاريوكا ولوسي للأطفال

«كنت ناويالك على نية مش كويسة».. لماذا هددت أم كلثوم سهير زكي؟

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

عاطف عبدالرحمن: أحاول تجريب أدوات جديدة في رواية «وقائع سنوات الجمر»

صاحب أول مكتبة باسم أحمد خالد توفيق: «هو مثلى الأعلى»

«الجنرال الإسلامى» كتاب جديد للسيد الحرانى يكشف أكاذيب الإخوان

أحمد هشام: نبيل فاروق كان يرفض تمصير الفانتازيا الغربية