الشريف يستقبل قنصل عام الصين بالإسكندرية (صور)

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه، جاو لينيج، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، وذلك للاحتفاء بذكرى مرور عشرة أعوام على توقيع اتفاقية تآخ بين محافظة الإسكندرية ومقاطعة قوانغدونغ والتي وقعت في 21-10-2010. وكذلك وصول مساعدات طبية من مقاطعة قوانغدونغ في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين.وقدم المحافظ إلى قنصل عام الصين مفتاح الإسكندرية كرمز للتآخي وتأصيل العلاقات بين الطرفين.ووجه جزيل الشكر إلى القنصل العام على المساعدات الطبية المهداة للمحافظة في إطار التعاون بين الجانبين، مؤكدا قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية، وأن هناك العديد من الاتفاقيات بين مدينة الإسكندرية والمدن الصينية. كما أكد استعداد المحافظة لتقديم كافة المساعدات والتعاون للقنصلية الصينية بالإسكندرية.وهنأ المحافظ قنصل عام الصين بمناسبة العام الجديد، حيث سيتم الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة في 12-2-2021، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد عصرا ذهبيا في ضوء الصداقة المتميزة على صعيد القيادة السياسية بمصر والصين والتي نتج عنها فتح آفاق كبيرة للتعاون في شتى المجالات.من جانبها؛ أعربت قنصل عام الصين عن امتنانها بكل ما تقدمه المحافظة من دعم للمواطنين الصينيين في الإسكندرية.وأعلنت عن رغبتها في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع الإسكندرية، لافتة إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر، وأن جمهورية الصين تعتز بالعلاقات المشتركة بين مصر والصين والمشاركة في خطة التنمية بمصر وعلى وجه خاص بالمشاركة في خطة التطوير في الإسكندرية، حيث يتواجد العديد من الشركات الصينية بالمنطقة الصناعية ببرج العرب والمنطقة الحرة في الإسكندرية،وأعربت عن رغبتها في مزيد من عقد اتفاقيات تآخ أخرى بين محافظة الإسكندرية ومقاطعات صينية أخرى، وهو الأمر الذي رحب به محافظ الإسكندرية.