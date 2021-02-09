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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: نتوقع تجاوز إصابات كورونا اليومية 5 آلاف

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:20 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
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توقعت لجنة الصحة النيابية العراقية، اليوم الثلاثاء، تجاوز الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد حاجز 5 آلاف إصابة، في حال الاستمرار بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن عضو اللجنة، جواد الموسوي، قوله إن "هناك ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلا أن الوضع حتى الآن تحت السيطرة وتحت إمكانيات وزارة الصحة.. ولا ينذر بخطر كبير".

وتوقع الموسوي: "تجاوز عدد الإصابات الـ5 آلاف إصابة في الأيام المقبلة في حال استمرار عدم التزام المواطنين وعدم اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة، مثل تقييد حركة المواطنين، لا سيما في الأماكن المزدحمة ذات الكثافة السكانية والمراكز التجارية والأسواق".

ورجح الموسوي "إصدار تعليمات جديدة خلال الأسبوع المقبل تُقيِد من حركة المواطنين في بعض الأماكن الخطرة"، مستبعدًا فرض الحظر الجزئي كون أعداد الإصابات تحت السيطرة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، تسجيل 1994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 632 ألفًا و257 إصابة.

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