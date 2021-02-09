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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أحمد هشام: نبيل فاروق كان يرفض تمصير الفانتازيا الغربية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:06 م
أحمد هشام
أحمد هشام
ايهاب مصطفى
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نشر الروائي أحمد هشام، آخر أعمال الدكتور نبيل فاروق، وهي مجموعة قصصية بعنوان "يوميات آخر البشر" بدار إبهار للنشر والتوزيع.

وقال "هشام" لـ"الدستور": "هاتفت الدكتور نبيل فاروق في شهر مايو الماضي، وعرفته بنفسي وذكرت له اسم الدار وأخبرني بأنه يتابع أعمالنا فقلت له إنني أريد نشر كتاب لك وهذا شرف لي، وبالفعل أخبرني عن كتاب يوميات آخر البشر وقال لي أريد نشره وهي مجموعة قصصية".

وأضاف: "كان يقول إن "يوميات آخر البشر" من أقرب الأعمال لقلبه، وأنه كان يعمل على مشروعات عدة كان يخطط لها، والحقيقة كان نبيل فاروق قمة في الأخلاق، واتفقنا على نزول العمل في المعرض ولكن بعد تأجيله قال لي اطرح العمل في أي وقت تراه مناسبًا".

وتابع: "أخبرني نبيل فاروق أن الخيال العلمي لم يعد كما كان وأنه يريد عودة هذا النوع من الأدب، كان هناك نوع من تمصير الفانتازيا الغربية، وهو ما كان يرفضه، وبعون الله هناك اتفاق مع الورثة على نشر كتب أخرى، ولكننا ما زلنا نبحث هذا الأمر".

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