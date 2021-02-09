صندوق النقد: برنامج جدولة الديون مع الأرجنتين لن يبدأ قبل مايو المقبل

قال أليخاندرو فيرنر مدير منطقة أمريكا اللاتينية في صندوق النقد الدولي، إن التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج جديد لجدولة الديون مع الأرجنتين بحلول مايو 2021 هو "جدول زمني طموح".وذكر فيرنر - في تصريحات خلال مؤتمر صحفي افتراضي لصندوق النقد الدولي نقلتها وكالة "بلومبرج" - أن الحكومة الأرجنتينية تبذل جهودا جادة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن إعادة جدولة ديون بقيمة 45 مليار دولار.من جانبه، قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان أنه من "المقبول" التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بحلول مايو، خاصة مع التزام الأرجنتين بسداد ديونها مع نادي باريس.ويتوقع الاقتصاديون في "بنك أوف أمريكا" أن تتضمن اتفاقية صندوق النقد الدولي هدفا أوليا لخفض العجز المالي للأرجنتين يبلغ 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بينما تهدف الأرجنتين إلي تخفيض العجز المالي إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021.وفي حال التوصل إلى اتفاق، يمكن للأرجنتين تبني خطة اقتصادية للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي والعودة إلى الأسواق المالية بعد تعثرها العام الماضي.وسجل الاقتصاد الأرجنتيني انكماشا لثلاث سنوات متتالية، فيما يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 50٪ بنهاية العام الجاري 2021.جدير بالذكر أن الأرجنتين حصلت على أكبر قرض في تاريخ صندوق النقد الدولي عام 2018 بقيمة 57.1 مليار دولار، مدته ثلاث سنوات، ويبلغ حجم الدين الأرجنتيني حوالي 324 مليار دولار، بما نسبته 90% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، بينها 65 مليار دولار للمستثمرين الأجانب.