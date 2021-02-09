مباحث المحلة تكشف هوية جثة عُثر عليها بمحيط مقابر قرية الهياتم

كشفت تحريات مباحث قسم مركز المحلة الكبرى هوية الرجل الذى عثر على جثته بمحيط مقابر قرية الهياتم، حيث تبين أن الجثة لرجل يدعى "العربى بدير أبومنة" فى الأربعينات من العمر، مقيم بذات القرية.من جانبهم، أكد أهالى قرية الهياتم أن الجثة لرجل يعانى من تأخر عقلى وسمعته طيبة بين الجميع، ولا توجد فى الواقعة شبهه جنائية، حيث إن الوفاة طبيعية نتيجة لتوقف عضلة القلب بصورة مفاجئة.كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى فى وقت لاحق إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم عن طريق الصدفة على جثة لرجل يرتدى جلبابا، فى الأربعينات من عمره، ملقاة فى محيط مقابر قرية الهياتم ولا يوجد معه أي إثبات شخصي.وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص المبدئى للجثة أنه لا يوجد بها أي آثار عنف أو طعنات أو تشوهات.وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة لتوقيع الكشف الطبى الشرعي عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.