الخامسة عالميًا.. الإمارات تعلن نجاح وصول مسبار الأمل للمريخ

أعلن نائب رئيس الإمارات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مساء اليوم الثلاثاء، نجاح وصول مسبار الأمل مدار كوكب المريخ.وتقدم بن زايد بالمباركة لقيادة الإمارات وشعبها بنجاح مسبار الأمل في دخول مداره حول المريخ.ونجح مسبار الأمل رسميا في دخول مدار المريخ، لتصبح الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ.