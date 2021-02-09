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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مانحون يعتزمون تقديم 1.5 مليون جرعة لقاح ضد كورونا إلى مالاوي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:27 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال المفوض السامي البريطاني لدى مالاوي "ديفيد بير"، إن مالاوي ستكون من بين أوائل الدول التي ستحصل على جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد – 19.

وأوضح المفوض السامي البريطاني أن جرعات لقاح "أسترازيينكا " لتطعيم 20% من سكان مالاوي، التي أشار إليها رئيس مالاوي لازاراس تشاكويرا في وقت سابق، ستكون بمثابة "تبرع مجاملة" من تحالف جافي للقاح.

وأضاف أن مالاوي ستحصل على مليون و476 ألف جرعة من اللقاح الذي أنتجته شركة أسترازينيكا البريطانية - السويدية للمستحضرات الدوائية بالشراكة مع جامعة أوكسفورد.

وأكد المفوض أن "وباء كورونا وباء عالمي يحتاج إلى تعاون عالمي من أجل التوصل إلى حل"، مشيرا إلى أنه "ليست هناك دولة بمأمن من فيروس كورونا حتى يتم السيطرة عليه في كل مكان، لذلك فإن بريطانيا تفخر بالوقوف إلى جانب مالاوي ودول أخرى حتى يمكن لتلك الدول الحصول على الجرعات التي تحتاجها".

وذكر المفوض السامي البريطاني أنه من المقرر أن تحصل مالاوي على حوالي مليون ونصف المليون جرعة لقاح، يمكن استخدامها في تحصين العاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا حتى يمكن البدء في السيطرة على هذا الوباء.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مالاوي كان قد أعلن أنه من المنتظر أن تصل أول شحنة من جرعات اللقاح في نهاية شهر فبراير الجاري لتطعيم حوالي 8ر3 مليون شخص في مالاوي، على أن تكون أولوية التطعيم للعاملين في مجال الرعاية الطبية وكبار السن والمرضى الذين تستلزم حالتهم التطعيم ضد كورونا.

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